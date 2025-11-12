Βορίζια: Σύλληψη 23χρονου για την βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

Βορίζια: Το σπίτι για το οποίο ξέσπασε η βεντέτα

Συνελήφθη με σχετικό ένταλμα του αρμόδιου Ανακριτή, 23χρονος οποίος φέρεται να προέβη βραδινές ώρες της 31/10/2025 στην πράξη της έκρηξης σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου.

Το πρόσωπο το οποίο συνελήφθη είναι ο ανιψιός του 39χρονου Φανουρη Καργάκη που δολοφονήθηκε και γιος έγκλειστου στις φυλακές Αλικαρνασσού.

Προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα, μετά και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.

Ο ανωτέρω εντοπίστηκε σήμερα (12/11/2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης.

Με στρατιωτικό υλικό η βόμβα;

Η εκρηκτική ύλη που χρησιμοποιήθηκε ίσως προέρχεται από στρατιωτικό υλικό, με αξιωματούχους να επιβεβαιώνουν στο Patris.gr, τη διερεύνηση αυτού του κρίσιμου στοιχείου.

Όπως επισημαίνεται αν τελικώς αποδειχθεί και εργαστηριακά, τότε είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιήθηκε C4 ή TNT και σύμφωνα με το δημοσίευμα, επικαλούμενο αρμόδιες πηγές «κάτι τέτοιο δεν μπορεί να βρίσκεται στην κατοχή του καθενός, παρά μόνο εάν εκλάπη από κάποιο στρατιωτικό χώρο»

Η υποψία για την χρησιμοποίηση εκρηκτικής ύλης που έχει μόνο ο στρατός ενισχύεται από τις ζημιές που προκλήθηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε.

Δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη. EUROKINISSI.

Στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης, προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους, ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια, καθώς ο 48χρονου συγγενής τους. Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί συνολικά επτά άτομα, πέντε από την οικογένεια Φραγκιαδάκη και δύο από την οικογένεια Καργάκη.