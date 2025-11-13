Γονείς στα Βορίζια λένε στα παιδιά τους: «Πότε θα μεγαλώσεις να πάρεις εκδίκηση;»

Γονείς στα Βορίζια λένε στα παιδιά τους: «Πότε θα μεγαλώσεις να πάρεις εκδίκηση;»
Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως σχετικά με το μακελειό στα Βορίζια, όπου γονείς φέρονται να ενθαρρύνουν τα 13χρονα παιδιά τους να αναζητήσουν εκδίκηση.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή Live News, γονείς λένε στα παιδιά τους: «πότε θα μεγαλώσεις να πάρεις εκδίκηση;»

Εν τω μεταξύ, την Δευτέρα αναμένεται η απολογία του 23χρονου, ο οποίος συνελήφθη για την έκρηξη της βόμβας που προκάλεσε το μακελειό στα Βορίζια.

Ο 23χρονος, ανιψιός του 39χρονου θύματος, προσήλθε το πρωί στα δικαστήρια Ηρακλείου για να ζητήσει προθεσμία απολογίας. Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθη στο κοιμητήριο του χωριού, όπου οικογενειακώς είχαν πάει στον τάφο του Φανούρη.

Η συνήγορός του 23χρονου υποστηρίζει ότι ο πελάτης της δεν έχει καμία γνώση περί εκρηκτικών υλών και ότι εκείνο το βράδυ βρισκόταν σε γαμήλιο γλέντι.

Βορίζια: Τα δύο βίντεο που «δείχνουν» τον ανιψιό

Ωστόσο, δύο κάμερες κατέγραψαν τον 23χρονο έξω από το σπίτι όπου τοποθετήθηκε η βόμβα, με το αγροτικό του όχημα, λίγα λεπτά πριν την έκρηξη. Από το βίντεο φαίνεται να βγαίνει από το αυτοκίνητο και να βγάζει κάτι από το πορτ μπαγκάζ.

Ένα σενάριο που εξετάζεται από την αστυνομία είναι ότι ο πατέρας του 23χρονου, κρατούμενος στη φυλακή, ήρθε σε επαφή με άλλον κρατούμενο που γνωρίζει από εκρηκτικούς μηχανισμούς και μέσω αυτής της διαμεσολάβησης κατασκευάστηκε η βόμβα.

Ο 23χρονος είναι ο μικρότερος γιος του γνωστού ως «Κούνελου», ο οποίος κρατείται για υπόθεση ζωοκλοπών. Για την ίδια υπόθεση έχουν προφυλακιστεί επίσης ο 24χρονος αδελφός του και ο ξάδελφός του.

Το σπίτι της οικογένειας του 23χρονου είναι πολύ κοντά σε εκείνο όπου πραγματοποιήθηκε η έκρηξη. Τα στοιχεία που διαθέτουν οι αρχές περιλαμβάνουν μαρτυρίες και βίντεο που τον δείχνουν να περπατάει στην περιοχή.

