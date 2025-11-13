Βορίζια: Ο 23χρονος συγγενής του Καργάκη έφτιαξε τη βόμβα που προκάλεσε το μακελειό

Ο νεαρός είναι ο γιος του φυλακισμένου γαμπρού του Καργάκη, ο οποίος είναι στις φυλακές Αλλικαρνασού

Κατερίνα Ρίστα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Ο 23χρονος νεαρός συγγενής του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος συνελήφθη ως το άτομο που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, είναι και ο κατασκευαστής της, η έκρηξη της οποίας έφερε το διπλό φονικό στα Βορίζια Ηρακλείου.

Ο 23χρονος είναι μέλος της οικογένειας του 39χρονου θύματος, Φανούρη Καργάκη και συγκεκριμένα ανιψιός του, ενώ η εμπλοκή του προέκυψε, έπειτα από πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό.

Η σύλληψή του έγινε χθες, Τετάρτη (12/11)) το απόγευμα στα Βορίζια, από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς, εν δυνάμει εντάλματος σύλληψης.

