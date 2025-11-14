Βορίζια: Νέες εικόνες από τη μέρα του μακελειού

Το Mega φέρνει στο φως νέο οπτικό υλικό από το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια Ηρακλείου. Η μαύρη BMW, που ανήκει σε μέλος της μίας οικογένειας, καταγράφεται να περνά μπροστά από το σπίτι του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του λίγες ώρες αργότερα.

Το προηγούμενο βράδυ, στον ίδιο χώρο, είχε εντοπιστεί το αυτοκίνητο του 23χρονου που κατηγορείται για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι που ανακαινιζόταν.

Οι εικόνες αυτές εξετάστηκαν καρέ-καρέ στα εργαστήρια της αστυνομίας, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να φωτίσουν κάθε πτυχή της υπόθεσης και να καθορίσουν τον ρόλο των εμπλεκομένων.

Από την ανάλυση του υλικού προέκυψε ότι ο 23χρονος σταμάτησε στο σπίτι του Φανούρη Καργάκη και φέρεται να πήρε κάτι πριν αποχωρήσει, γεγονός που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά. Ο κατηγορούμενος, που αντιμετωπίζει και την κατηγορία κατασκευής της βόμβας, έχει λάβει προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα και υποστηρίζει ότι το επίμαχο βράδυ βρισκόταν σε γλέντι γάμου.

Δύο ώρες πριν από τη φονική συμπλοκή, κάμερα καταγράφει τη μαύρη BMW να φθάνει στο σπίτι του Φανούρη Καργάκη. Οι συγγενείς του κάνουν λόγο για πυροβολισμούς από τα άτομα που επέβαιναν στο όχημα, επιμένοντας ότι έτσι άρχισε η σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών.

Το Mega παρουσιάζει επίσης εικόνες από όσα συνέβησαν την ημέρα της τραγωδίας. Το αυτοκίνητο του 39χρονου Φανούρη φαίνεται να απομακρύνεται από το σπίτι του λίγο πριν από το μακελειό, με κατεύθυνση προς το σημείο όπου έγινε η ανταλλαγή πυροβολισμών.

Λίγο αργότερα, η σύζυγός του ενημερώνεται. Με το κινητό στο χέρι, βγαίνει πανικόβλητη στον δρόμο και τρέχει προς το σημείο του συμβάντος.

Ο άνδρας της είχε ήδη πέσει νεκρός. Το αγροτικό του αυτοκίνητο είναι διάτρητο από τις σφαίρες, με τα τζάμια θρυμματισμένα και το αμάξωμα γεμάτο τρύπες.

Από το βίντεο προκύπτει ακόμη ότι, τη στιγμή των πυροβολισμών, περιπολικό της αστυνομίας βρισκόταν σε μικρή απόσταση, χωρίς ωστόσο οι αστυνομικοί να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια προς το σημείο της συμπλοκής.

