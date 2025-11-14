Βορίζια: Οι αστυνομικοί έβλεπαν χωρίς να επέμβουν το μακελειό με τους δύο νεκρούς

Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για την στάση των αστυνομικών που βρίσκονταν στα Βορίζια την ώρα του ένοπλου περιστατικού έφερε στο φως της δημοσιότητας το Mega.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού, 4 αστυνομικοί βρίσκονταν στο χωριό την ώρα του μακελειού οι οποίοι όπως φαίνεται και σε βίντεο είχαν «λουφάξει» σε πολύ μικρή απόσταση από το σημείο που σημειώθηκε το ένοπλο περιστατικό.

Συγκεκριμένα, στο αποκαλυπτικό βίντεο έχουν καταγραφεί οι αστυνομικοί να κάθονται χαλαροί και άπραγοι, λίγα μόλις λεπτά από την ώρα της μάχης και το διπλό φονικό. Μάλιστα το σημείο που η κάμερα έχει καταγράψει τους αστυνομικούς απέχει λίγα μόλις μέτρα από το σημείο που οι δύο μαυροφορεμένοι έβαλαν με δεκάδες ριπές καλάσνικοφ που σκότωσαν την 57χρονη γυναίκα.

Η στάση των αστυνομικών αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις σχετικά με την ετοιμότητα και την ανταπόκριση των δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ..

Οι αστυνομικοί παρέμειναν στο σημείο για αρκετά λεπτά χωρίς να κάνουν κάτι, απλά περίμεναν. Στο μεταξύ όλη αυτήν την ώρα το κλίμα στο χωριό ήταν εκρηκτικό καθώς τόσο ο 39χρονος όσο και η 57χρονη γυναίκα που έπεσαν νεκροί από τα πυρά είχαν ήδη αποχωρούσαν από το σημείο αυτοκίνητα.

Για το περιστατικό μίλησε και ο Γιώργος Καλλιακμάνης, ο οποίος αποκάλυψε ότι οι αστυνομικοί ήταν ένοπλοι και οι 2 ήταν από το Τμήμα Ασφαλείας και οι άλλοι δύο από τη διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών.

Όπως φαίνεται και από το επιτόπιο ρεπορτάζ του σταθμού, οι αστυνομικοί πιθανόν να έβλεπαν το μακελειό χωρίς να επέμβουν και μάλιστα σε απόσταση 10 μέτρων από το σημείο που έπεφταν οι ριπές από το καλάσνικοφ που κρατούσε ο 43χρονος που έχει καταγραφεί σε βίντεο να πυροβολεί.

Δείτε το βίντεο του Mega

Διαβάστε επίσης