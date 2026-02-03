Βορίζια: Αυτά είναι τα όπλα που εντόπισαν οι αστυνομικοί σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο

Στο πλαίσιο των δράσεων για την αντιμετώπιση της οπλοκατοχής και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν σήμερα (03.02.2026) πρωινές ώρες έρευνα σε περιοχή του Δήμου Φαιστού όπου εντός εγκαταλελειμμένου ποιμνιοστασίου και στον περιβάλλοντα χώρο αυτού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Ένα 1 πολεμικό τυφέκιο

Ένα 1 δίκαννο κυνηγετικό όπλο

Εκατόν ογδόντα ένα 181 πλήρη φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου

Έξι φυτίλια συνολικού μήκους περίπου εξήντα πέντε 65 μέτρων

Σημειώνεται ότι τα κατασχεθέντα είδη οπλισμού θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν χρησιμοποιήθηκαν κατά τη φονική συμπλοκή των μελών των δύο οικογενειών.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

