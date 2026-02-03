Πρέβεζα: Χειροπέδες σε δύο άτομα για διαρρήξεις - Ανήλικος ένας εκ των συλληφθέντων

Χειροπέδες σε δύο νεαρούς, ένας εκ των οποίων ανήλικος, πέρασαν αστυνομικοί το απόγευμα της Δευτέρας (02/02) στην Πρέβεζα για κλοπές, καθώς και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, πρώτες πρωινές ώρες προχθές (1-2-2026), ο ανήλικος έσπασε τη τζαμαρία μίνι – μάρκετ στην Πρέβεζα, αφαιρώντας ακολούθως από το ταμείο 600 ευρώ σε χαρτονομίσματα και κέρματα, καθώς και πλήθος πακέτων τσιγάρων.

Ακολούθως, ο ανήλικος διέθεσε μέρος των χρημάτων και το σύνολο των πακέτων τσιγάρων στον συγκατηγορούμενό του.

Από την εξέλιξη της έρευνας διακριβώθηκε ότι οι δύο κατηγορούμενοι εμπλέκονται σε ακόμα τρεις υποθέσεις στην Πρέβεζα και συγκεκριμένα:

σε απόπειρα διάρρηξης παγκαριού ιερού ναού την 28/12/2025 και

σε διαρρήξεις του ίδιου καταστήματος εστίασης, την 27 και 29-01-2026, από όπου αφαιρέθηκαν συνολικά 200 ευρώ και φορητός υπολογιστής αξίας 300 ευρώ, στο οποίο εισήλθαν σπάζοντας την τζαμαρία του καταστήματος.

Στην κατοχή των κατηγορούμενων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 245 ευρώ και 76 πακέτα τσιγάρα, τα οποία αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια του μίνι – μάρκετ.

Από τον ανήλικο παραδόθηκε στους αστυνομικούς και κατασχέθηκε σφυρί θραύσης κρυστάλλων, το οποίο χρησιμοποίησε κατά τις διαρρήξεις των καταστημάτων.

Εξάλλου, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.

