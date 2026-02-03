Πρέβεζα: Χειροπέδες σε δύο άτομα για διαρρήξεις - Ανήλικος ένας εκ των συλληφθέντων

Διέρρηξαν δύο φορές σε τρεις ημέρες το ίδιο κατάστημα εστίασης, ενώ προσπάθησαν να κλέψουν χρήματα από παγκάρι εκκλησίας

Newsbomb

Πρέβεζα: Χειροπέδες σε δύο άτομα για διαρρήξεις - Ανήλικος ένας εκ των συλληφθέντων
Eurokinissi
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χειροπέδες σε δύο νεαρούς, ένας εκ των οποίων ανήλικος, πέρασαν αστυνομικοί το απόγευμα της Δευτέρας (02/02) στην Πρέβεζα για κλοπές, καθώς και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, πρώτες πρωινές ώρες προχθές (1-2-2026), ο ανήλικος έσπασε τη τζαμαρία μίνι – μάρκετ στην Πρέβεζα, αφαιρώντας ακολούθως από το ταμείο 600 ευρώ σε χαρτονομίσματα και κέρματα, καθώς και πλήθος πακέτων τσιγάρων.

Ακολούθως, ο ανήλικος διέθεσε μέρος των χρημάτων και το σύνολο των πακέτων τσιγάρων στον συγκατηγορούμενό του.

Από την εξέλιξη της έρευνας διακριβώθηκε ότι οι δύο κατηγορούμενοι εμπλέκονται σε ακόμα τρεις υποθέσεις στην Πρέβεζα και συγκεκριμένα:

  • σε απόπειρα διάρρηξης παγκαριού ιερού ναού την 28/12/2025 και
  • σε διαρρήξεις του ίδιου καταστήματος εστίασης, την 27 και 29-01-2026, από όπου αφαιρέθηκαν συνολικά 200 ευρώ και φορητός υπολογιστής αξίας 300 ευρώ, στο οποίο εισήλθαν σπάζοντας την τζαμαρία του καταστήματος.

Στην κατοχή των κατηγορούμενων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 245 ευρώ και 76 πακέτα τσιγάρα, τα οποία αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια του μίνι – μάρκετ.

katasxe8enta-diarrh3heis-sthn-prebeza-1.jpg

Από τον ανήλικο παραδόθηκε στους αστυνομικούς και κατασχέθηκε σφυρί θραύσης κρυστάλλων, το οποίο χρησιμοποίησε κατά τις διαρρήξεις των καταστημάτων.

Εξάλλου, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:56ΚΟΣΜΟΣ

Φρεγάτα «Νέαρχος»: Μικρής έκτασης φωτιά στις εγκαταστάσεις της Naval Group

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εικόνες καταστροφής στο παραλιακό μέτωπο των Γουβών από τα μεγάλα κύματα - Βίντεο

14:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα επιδόματα που δικαιούνται οι νέοι από το κράτος

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου μίλησε για την υπόθεση Επστάιν - «Υπάρχουν πολλά θύματα σε αυτό»

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Xάλι Μπέρι για το Όσκαρ Ά Γυναικείου Ρόλου: «Δεν άλλαξε την καριέρα μου, ήμουν ακόμη μαύρη το επόμενο πρωί»

14:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πρέβεζα: Χειροπέδες σε δύο άτομα για διαρρήξεις - Ανήλικος ένας εκ των συλληφθέντων

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένα… πιθάρι άλλαξε τη ζωή μίας 91χρονης και των συγγενών της – Νόμιζε ότι άξιζε μόνο 100 δολάρια

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Βίντεο από τις σήραγγες στην Καλαμαριά - Στο 90% η ολοκλήρωση του έργου

14:33ΚΟΣΜΟΣ

Bild: «Σαμποτάζ στο γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό» - Συνελήφθησαν ένας Έλληνας και ένας Ρουμάνος

14:31ΚΥΠΡΟΣ

Φειδίας Παναγιώτου: Ερωτήματα για το γραφείο-βίλα με πισίνα που πληρώνει το Ευρωκοινοβούλιο

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Έβγαλε τα γυαλιά ηλίου και επισκέφθηκε φάρμα με αγελάδες

14:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ανεξάρτητα Κράτη: Ξεκίνησε η προπώληση για την καλοκαιρινή περιοδεία 2026

14:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αύριο Τετάρτη 4/2 το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στα Ιωάννινα

14:21ΥΓΕΙΑ

Πέντε λεπτά ελάχιστης σωματικής άσκησης την ημέρα μπορούν να ενισχύσουν τη μακροζωία

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη 2026: Πώς θα γίνουν φέτος οι εκδηλώσεις εν μέσω κλίματος διχασμού - Τι λένε οι εμπλεκόμενοι στο Newsbomb

14:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Explainer: Τι είναι ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου και πώς εμπλέκεται η Ελλάδα

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Πήγε να κατέβει από τον όροφο στο ισόγειο και κατέρρευσε όλο το μπαλκόνι

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Πορεία οδηγών ταξί στο κέντρο της Αθήνας: Προειδοποίηση για απεργία διαρκείας - Φωτογραφίες, βίντεο

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η εισαγγελία καλεί τον Έλον Μασκ για κατάθεση – Τι ψάχνει στο Χ η δικαστική έρευνα

13:57LIFESTYLE

Γκίλφοϊλ: «Ήταν τιμή μας να φιλοξενήσουμε την ελληνική πρεμιέρα της ταινίας "Μελάνια"»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο Επστάιν: Δείτε και διαβάστε όλα τα «σκοτεινά» email και τις φωτογραφίες του χρηματιστή με τους πλούσιους και ισχυρούς του πλανήτη

19:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Έρχεται διπλό κύμα κακοκαιρίας μέσα στην εβδομάδα - Πότε θα χτυπήσει

14:33ΚΟΣΜΟΣ

Bild: «Σαμποτάζ στο γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό» - Συνελήφθησαν ένας Έλληνας και ένας Ρουμάνος

13:46ΚΑΙΡΟΣ

Δεκαήμερο με καταιγίδες σε όλη τη χώρα: Ποια θα είναι η πιο βροχερή μέρα – Η πρόγνωση Καλλιάνου

17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

11:42LIFESTYLE

Καβγάς on air Αλεξοπούλου - Στραβελάκη για το «τζάμπα»: «Δολοφονείται ο χαρακτήρας μου» - «Πάρτε το πίσω, αλλιώς σας κλείνω τη γραμμή»!

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη 2026: Πώς θα γίνουν φέτος οι εκδηλώσεις εν μέσω κλίματος διχασμού - Τι λένε οι εμπλεκόμενοι στο Newsbomb

08:34ΚΑΙΡΟΣ

Μικρό διάλειμμα με ήλιο πριν «χτυπήσει» ξανά η κακοκαιρία – Η πρόγνωση Μαρουσάκη

07:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: «Μάνα, φύγε να σωθείς» – Τι είπε ο επιχειρηματίας στη μητέρα του

13:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βούλα: Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στο σπίτι του με τραύμα στον λαιμό

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Η Lufthansa επιβεβαίωσε στην ΕΛ.ΑΣ ότι η 16χρονη ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη

11:52ΚΟΣΜΟΣ

TMZ: Στο φως το πορνογραφικό υλικό του Επστάιν - Bίντεο και εικόνες από τους σκληρούς δίσκους που «χτενίζει» το FBI

13:12WHAT THE FACT

Γυναίκα «πέθανε για 32 δευτερόλεπτα και είδε το μέλλον» - Η ζοφερή προειδοποίηση για όσα αντίκρισε

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Πήγε να κατέβει από τον όροφο στο ισόγειο και κατέρρευσε όλο το μπαλκόνι

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένα… πιθάρι άλλαξε τη ζωή μίας 91χρονης και των συγγενών της – Νόμιζε ότι άξιζε μόνο 100 δολάρια

08:01WHAT THE FACT

Για πρώτη φορά στην Ιστορία γενιά θα είναι λιγότερο ευφυής από τους γονείς της

10:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα νούμερα της Καραβάτου στον ΑΝΤ1 και ο μεγάλος πρωταγωνιστής

07:44ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι θα ισχύει για το ωράριο στα Ολοήμερα από τον Σεπτέμβριο

12:04ΕΛΛΑΔΑ

Το μυστήριο της Νέας Περάμου: Η ομηρία του 27χρονου, οι 10 σφαίρες και το σκοτεινό τέλος – «Το θύμα ήξερε τους δράστες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ