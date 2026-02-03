Βούλα: Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στο σπίτι του με τραύμα στον λαιμό

Νεκρός εντοπίστηκε ένας μεσήλικας στη Βούλα με τις Αρχές να ερευνούν την υπόθεση. Ο άνδρας, φέρεται να έχει σημάδι στον λαιμό του και σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για αυτοχειρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, ηλικίας 55 ετών, εντοπίστηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του και φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, ως εκ τούτου αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς ο άνδρας έδωσε μόνος του τέλος στη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσε και ιατροδικαστής για να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα.