Βούλα: Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στο σπίτι του με τραύμα στον λαιμό
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για τον εντοπισμό ενός νεκρού άνδρα στη Βούλα
Νεκρός εντοπίστηκε ένας μεσήλικας στη Βούλα με τις Αρχές να ερευνούν την υπόθεση. Ο άνδρας, φέρεται να έχει σημάδι στον λαιμό του και σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για αυτοχειρία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, ηλικίας 55 ετών, εντοπίστηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του και φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, ως εκ τούτου αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς ο άνδρας έδωσε μόνος του τέλος στη ζωή του.
Στο σημείο έσπευσε και ιατροδικαστής για να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα.
