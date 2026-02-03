Πάτρα: Στη φυλακή 15χρονος και 20χρονος για ληστείες υπό απειλή μαχαιριού

Ένας 20χρονος και ο 15χρονος συνεργός του, που συνελήφθησαν για σειρά ληστειών στην Πάτρα, προφυλακίστηκαν την Τρίτη (03/03), έπειτα από την απολογία τους στον ανακριτή.

Από την αστυνομική έρευνα εξιχνιάστηκαν πέντε υποθέσεις, με τη λεία να ξεπερνά τις 4.000 ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι δρούσαν με καλυμμένα χαρακτηριστικά και απειλούσαν υπαλλήλους και ιδιοκτήτες καταστημάτων με μαχαίρια, αφαιρώντας χρηματικά ποσά από μίνι μάρκετ, πρατήρια καυσίμων και άλλα καταστήματα.

Σύμφωνα με το tempo24.news, οι δύο δράστες συνελήφθησαν την περασμένη Παρασκευή μετά από ληστεία σε μίνι μάρκετ, όπου αφαίρεσαν πάνω από 1.200 ευρώ κι ύστερα από αστυνομική καταδίωξη.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας.

