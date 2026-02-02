Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 30χρονος στο σπίτι του - Τον εντόπισε η σύζυγός του

Αντιμέτωπη με ένα σοκαριστικό θέαμα βρέθηκε το μσημέρι της Δευτέρας μία γυναίκα στην Πάτρα. Η γυναίκα βρήκε τον σύζυγός της χωρίς τις αισθήσεις του στην ισόγεια οικία στην οποία διέμεναν.

Άμεσα κάλεσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το πλήρωμα του οποίου μόλις έφτασε στο σημείο διαπίστωσε τον θάνατο του 30χρονου άνδρα.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, ο άνδρας αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας και αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Από την Αστυνομία με βάση το πρωτόκολλο παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, για την αποσαφήνιση των αιτιών θανάτου του νεαρού άνδρα.

