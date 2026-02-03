Πάτρα: Τροχαίο ατύχημα με μοτοσικλέτα στην εθνική οδό - Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο
Μοτοσικλέτα που κινούνταν στη νέα Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών εξετράπη της πορείας της στο ύψος της Εφορίας
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (03/02) στην Πάτρα, στη νέα εθνική οδό Πατρών-Αθηνών.
Σύμφωνα με το thebest.gr, μοτοσικλέτα που κινούνταν στο ύψος της Εφορίας εξετράπη της πορείας της κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να βρεθεί στο οδόστρωμα.
Ο οδηγός του δικύκλου τραυματίστηκε και στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρμόδιες Αρχές, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ κλήθηκε για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.
