Πάτρα: Τροχαίο ατύχημα με μοτοσικλέτα στην εθνική οδό - Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (03/02) στην Πάτρα, στη νέα εθνική οδό Πατρών-Αθηνών.

Σύμφωνα με το thebest.gr, μοτοσικλέτα που κινούνταν στο ύψος της Εφορίας εξετράπη της πορείας της κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να βρεθεί στο οδόστρωμα.

Ο οδηγός του δικύκλου τραυματίστηκε και στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρμόδιες Αρχές, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ κλήθηκε για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

