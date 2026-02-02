Σύγκρουση Ι.Χ με δίκυκλο στην Πάτρα - Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, το βράδυ της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίπυ στην περιοχή των Δεμενίκων Πατρών, στο ύψος της Λαχαναγοράς.

Σύμφωνα με το tempo24.gr Ι.Χ συγκρούστηκε με διερχόμενο μηχανάκι με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα για να παραλάβουν τους τραυματίες και να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

