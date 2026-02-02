Σύγκρουση Ι.Χ με δίκυκλο στην Πάτρα - Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο επιβαίνοντες του δικύκλου
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, το βράδυ της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίπυ στην περιοχή των Δεμενίκων Πατρών, στο ύψος της Λαχαναγοράς.
Σύμφωνα με το tempo24.gr Ι.Χ συγκρούστηκε με διερχόμενο μηχανάκι με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.
Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα για να παραλάβουν τους τραυματίες και να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:33 ∙ LIFESTYLE
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Οι νέες τρυφερές φωτογραφίες με τον 6 μηνών γιο της
19:38 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Δημοσκόπηση ALCO: Πρωτιά για τη ΝΔ – Στο 18,4% οι αναποφάσιστοι
12:20 ∙ WHAT THE FACT