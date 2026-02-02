Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στον Κηφισό - Ουρές χιλιομέτρων στους δρόμους

Τροχαίο με σύγκρουση τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα της Δευτέρας (2/2) στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της Ιεράς Οδού, στο ρεύμα προς Λαμία.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες. Στο σημείο παρατηρείται αυξημένη κίνηση, με καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

Ειδικότερα, στην άνοδο από το ύψος του Ρέντη έως την Ιερά Οδό τα αυτοκίνητα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού είναι σταματημένα λόγω καραμπόλας.

Στην κάθοδο υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις από το ύψος των Σεπολίων έως το Αιγάλεω.

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης στη λεωφόρο Κηφισίας, από την Πανόρμου έως το Νέο Ψυχικό, καθώς και κατά μήκος της λεωφόρου Μεσογείων σε άνοδο και κάθοδο.

