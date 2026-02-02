Λαμία: Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή αυτοκινήτου στον δρόμο προς Μοσχοχώρι

Η ολισθηρότητα του οδοστρώματος εξαιτίας της βροχής φαίνεται να ήταν η βασική αιτία για τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε γύρω στις 9 το βράδυ της Κυριακής (01/02) στο δρόμο Λαμίας - Μοσχοχωρίου.

Το αυτοκίνητο ΙΧ με οδηγό έναν άνδρα εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε κατά το ήμισυ μέσα στο χαντάκι, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Ευτυχώς το τροχαίο είχε μόνο υλικές ζημιές, καθώς δεν τραυματίστηκε ο οδηγός του οχήματος.

