Φθιώτιδα: Τροχαίο με λύκο στην Ηράκλεια Λαμίας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο στη Λαμία με θύμα έναν ενήλικο λύκο.

Το ατύχημα σημειώθηκε στο δρόμο για την Ηράκλεια του Δήμου Λαμιέων λίγα μέτρα πριν τα πρώτα σπίτια.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, οι κάτοικοι αντικρίζοντας το δυσάρεστο θέαμα του νεκρού ζώου, ανησύχησαν καθώς η παρουσία λύκου τόσο κοντά σε κατοικημένη περιοχή και τόσο χαμηλά σε υψόμετρο, δεν είναι καθόλου συνηθισμένη ειδικά, σε αυτά τα καμποχώρια της ΔΕ Γοργοποτάμου.

Η ανησυχία μεγαλώνει, καθώς σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, μόλις την προηγούμενη ημέρα, συγχωριανός τους ήρθε αντιμέτωπος με αγέλη λύκων σε άλλο σημείο περιμετρικά του χωριού.

Γενικά το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι μαρτυρίες για την παρουσία λύκων στα πεδινά χωριά της Λαμίας και της Φθιώτιδας.

Διαβάστε επίσης