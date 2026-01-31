Ημαθία: Υπό έλεγχο φωτιά σε πολυκατοικία - Προκάλεσε ζημιές σε τέσσερα διαμερίσματα
Επί ποδός ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε πολυκατοικία στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα και επεκτάθηκε, προκαλώντας ζημιές σε συνολικά τέσσερα διαμερίσματα της ίδιας οικοδομής.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 16 πυροσβέστες, έξι οχήματα και βραχιονοφόρο όχημα.
Οι άνδρες της Πυροσβεστικής απομάκρυναν από το κλιμακοστάσιο έναν ηλικιωμένο άνδρα με αναπνευστικά προβλήματα, τον οποίο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.
Δείτε βίντεο από την πυρκαγιά:
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:08 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Βόλος - ΑΕΛ Novibet 0-2: Φτιάχνει σερί παραμονής με «δράστη» Τούπτα
21:58 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Κώστας Σλούκας έκανε το τραπέζι στην ομάδα
21:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φθιώτιδα: Τροχαίο με λύκο στην Ηράκλεια Λαμίας
20:43 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Greek Super League: Σοβαρεύτηκε στο τέλος και νίκησε η ΑΕΚ
20:15 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο νεαρός με τραύμα από μαχαίρι
20:06 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ατρόμητος - ΟΦΗ 1-2: «Άλωσε» το Περιστέρι με Φούντα και βλέπει… Ευρώπη
19:24 ∙ WHAT THE FACT
H Αριάνα Γκράντε με έξι δάχτυλα στο εξώφυλλο της Vogue Japan
20:38 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Έρχεται έκτακτο επίδομα για το Πάσχα: Ποιους αφορά
12:07 ∙ LIFESTYLE