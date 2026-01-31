Ημαθία: Μεγάλη φωτιά σε διαμερίσματα στο κέντρο της Αλεξάνδρειας

Μεγάλη φωτιά σε διαμερίσματα πολυκατοικίας ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (31/1) στο κέντρο της Αλεξάνδρειας από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Όπως αναφέρει το alexandriamou.gr, η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και επεκτάθηκε σε τουλάχιστον δύο ορόφους του κτιρίου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους περίοικους.

Οι καύτρες που εκτοξεύονται πέφτουν σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Η περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης και να αποφευχθούν ατυχήματα.

Παράλληλα, σε επιφυλακή βρίσκεται και το ΕΚΑΒ, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματισμούς ή εγκλωβισμένα άτομα.

Οι προσπάθειες για τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς συνεχίζονται, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

