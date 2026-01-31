Θεσσαλονίκη: Ασυνείδητοι οδηγοί μετέτρεψαν σε «πίστα» τη Μουδανιών και τον Περιφερειακό
ΟΙ οδηγοί «πιάστηκαν» από το ραντάρ της Τροχαίας να τρέχουν με πάνω από 160 χλμ/ώρα σε δρόμους που είχαν όριο 90 και 60!
Δύο οδηγοί αυτοκίνητων που πέρασαν τη Μουδανιών αλλά και τον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης για πίστα συνελήφθησαν σήμερα τα ξημερώματα για επικίνδυνη οδήγηση.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αρχικά συνελήφθη ένας 43χρονος ο οποίος κατελήφθη στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανίων, να κινείται με ταχύτητα 169 χλμ/ώρα αντί του νόμιμου ορίου των 90 χλμ/ώρα. Ο 43χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στη 01:30.
Επιπλέον αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν γύρω στις 04:30 έναν 26χρονο ο οποίος εντοπίσθηκε στην Περιφερειακή Οδό να κινείται με ΙΧ με 164 χλμ/ώρα σε δρόμο με όριο ταχύτητας 60 χλμ/ώρα.
Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές.