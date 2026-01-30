Λαμία: Στη φυλακή ο 48χρονος που βίαζε την ανήλικη ανιψιά του

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του στον Ανακριτή Λαμίας και τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Εισαγγελέως, ο 48χρονος που κατηγορείται για ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του τα τελευταία τρία χρόνια και ενώ εκείνη ήταν μικρότερη από 13 ετών.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ο 48χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται δηλώνοντας ότι πρόκειται για εκδίκηση από το οικογενειακό του περιβάλλον καθώς υπήρχαν κάποια γραπτά μηνύματα που «μαρτυρούσαν» ενέργειες και σκέψεις διαφορετικές από αυτές που υποστήριξε. Υπενθυμίζεται ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται κακουργηματικές κατηγορίες και συγκεκριμένα, βιασμός ανηλίκου και γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που έχει συμπληρώσει τα 12 έτη κατ' εξακολούθηση, καθώς και της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη (28/1) στο σπίτι του στην περιοχή της Λαμίας, μετά από καταγγελία της αδελφής του και μητέρα της ανήλικης καθώς επίσης και μιας θείας του θύματος, στην οποία είχε επίσης εξομολογηθεί τα όσα βίωσε.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της καταγγελίας κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο του 48χρονου αλλά και το αυτοκίνητο με το οποίο φέρεται να πήγαινε με την ανήλικη σε ερημικά μέρη για να προβεί σε γενετήσιες πράξεις.

