Ζωγράφου: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Πανεπιστημιούπολη - Τέσσερις προσαγωγές

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών (Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α.), με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εντός της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου.

Η επιχείρηση ξεκίνησε έπειτα από πολύμηνη έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο σε εξωτερικούς χώρους της Πανεπιστημιούπολης όσο και σε σημεία που φέρονται να χρησιμοποιούν τα μέλη της οργάνωσης για την αποθήκευση και διακίνηση των ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής επίσημες πληροφορίες, έχουν συλληφθεί τέσσερα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης, καθώς και χρηματικά ποσά, τα οποία φέρονται να προέρχονται από παράνομη δραστηριότητα.

Οι αστυνομικές Aρχές εξετάζουν τον ακριβή τρόπο δράσης της οργάνωσης, τον ρόλο κάθε συλληφθέντα, καθώς και το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων ατόμων.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και δεν αποκλείονται νέες συλλήψεις.

