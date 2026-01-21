Πρατήρια καυσίμων: Πώς δρούσε ο αρχηγός του κυκλώματος με τα παράνομα λογισμικά

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Τελωνεία – ΕΛ.Υ.Τ.) και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, τα μέλη της οποίας, χρησιμοποιώντας τεχνολογία αλλοίωσης των μετρήσεων αντλιών καυσίμων και του συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών πρατηρίων υγρών καυσίμων, εξαπατούσαν καταναλωτές, στους οποίους παρέδιδαν λιγότερα καύσιμα, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πρωινές ώρες της Τρίτης, 20 Ιανουαρίου 2026, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων, σε περιοχές της Αττικής, Θεσσαλονίκης, Δράμας, Μαγνησίας, Εύβοιας, Λάρισας καθώς και Πιερίας, κατά την οποία διενεργήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες σε 20 εμπλεκόμενα πρατήρια, 9 οικίες, καθώς και σε γραφεία εταιρείας.

Και ο αρχηγός ανάμεσα στους 13 συλληφθέντες - Πώς δρούσε

Συνολικά, κατά την επιχείρηση, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 13 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους και το αρχηγικό, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 μέλη, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Οι ανωτέρω κατηγορούνται για –κατά περίπτωση- συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, παράβαση νόμων και αποφάσεων που αφορούν την αλλοίωση μετρητών καυσίμων και λογισμικού, την έκδοση αποδείξεων, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, τη φορολογία, τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και των νομοθεσιών για τα όπλα και τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργήθηκε από το Τμήμα Φορολογικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών τεχνικών και κατόπιν αξιοποίησης δεδομένων από συστήματα της Α.Α.Δ.Ε., ταυτοποιήθηκαν τα εμπλεκόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα και προέκυψε η δράση της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από το 2021.

Πιο αναλυτικά, το αρχηγικό μέλος, συμμετείχε σε 20 εταιρείες που διαχειρίζονται πρατήρια υγρών καυσίμων, στα οποία είχε εγκαταστήσει και λειτουργούσε παράνομο λογισμικό παράκαμψης του νόμιμου συστήματος εισροών – εκροών, μέσω του οποίου γινόταν εφικτή η ελλειμματική παράδοση καυσίμων στους καταναλωτές.

Το εν λόγω λογισμικό ήταν εγκατεστημένο στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των πρατηρίων με ειδικές δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην εντοπίζεται από τις ελεγκτικές Αρχές, ενώ έδινε τη δυνατότητα στους πρατηριούχους-μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, να ορίζουν το ποσοστό καυσίμου που θα παρακρατούσε η κάθε αντλία (συνήθως 10%).

Η τεχνική υποστήριξη του προγράμματος πραγματοποιούνταν από δύο συλληφθέντα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι ήταν υπάλληλοι και τεχνικοί της εταιρείας που είχε δημιουργήσει το παράνομο λογισμικό, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και οι δύο ιδιοκτήτες της εν λόγω εταιρείας.

Περαιτέρω, επιχειρησιακά μέλη της οργάνωσης, τα οποία ήταν άτομα απόλυτης εμπιστοσύνης του αρχηγικού, ήταν επιφορτισμένα κατά περίπτωση να ελέγχουν τις εισπράξεις και τις οφειλές του κάθε πρατηρίου, για την εύρυθμη λειτουργία των πρατηρίων, καθώς και με την αναζήτηση κατάλληλων υπαλλήλων, οι οποίοι μπορούσαν να αντιλαμβάνονται και να χειρίζονται αποτελεσματικά το παράνομο πρόγραμμα.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι είναι είτε πρατηριούχοι που είχαν εγκαταστήσει το παράνομο πρόγραμμα είτε προσωρινά υπεύθυνοι που κατελήφθησαν να εργάζονται ενώ το πρόγραμμα δούλευε.

Τι κατέσχεσαν οι Αρχές;

Συνολικά από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

59 κεντρικές μονάδες Η/Υ,

30 φορολογικοί μηχανισμοί,

10 πολυτελή αυτοκίνητα,

6 πιστόλια και βαλλίστρα,

175 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

πλήθος σημειώσεων, κινητών τηλεφώνων, usb stick και σκληρών δίσκων,

μητρική πλακέτα αντλίας, καθώς και

το χρηματικό ποσό των -250.000- ευρώ.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της επιχείρησης, αφαιρέθηκε η αδεία λειτουργίας για δύο έτη από 16 πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία σφραγίσθηκαν από αρμόδια κλιμάκια της Α.Α.Δ.Ε.. Επιπλέον, για το αρχηγικό μέλος και τις εταιρείες αυτού, ενημερώθηκε η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, προκειμένου να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες.

Εκτιμάται ότι, η συνολική οικονομική ζημία που υπέστησαν οι καταναλωτές από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, λόγω των ελλειμματικών παραδόσεων καυσίμων από τα εμπλεκόμενα πρατήρια και κατ’ επέκταση το σύνολο των εσόδων της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια ευρώ για πέντε έτη.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Διαβάστε επίσης