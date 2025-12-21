Έτσι δρούσαν οι ανήλικοι «dealers» μέσα σε σχολεία - Ο αποκαλυπτικός διάλογος της συμμορίας

Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε συνολικά 12 συλλήψεις μεταξύ τωνοποίων ο αρχηγός και ο υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης

Newsbomb

Έτσι δρούσαν οι ανήλικοι «dealers» μέσα σε σχολεία - Ο αποκαλυπτικός διάλογος της συμμορίας
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανήλικοι μαθητές ήταν μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε κάνναβη και κοκαΐνη μέσα σε σχολεία της Αττικής.

Το Star σε ρεπορτάζ του που προβλήθηκε στο βραδινό δελτίο ειδήσεων αποκάλυψε πώς οι ανήλικοι «dealers» προσέγγιζαν τους υποψήφιους αγοραστές και ποια ήταν τα παρατσούκλια τους.

Η Αστυνομία εξάρθρωσε την εγκληματική οργάνωση και προχώρησε σε 12 συλλήψεις μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και ο υπαρχηγός του κυκλώματος. Σημειώνεται ότι μεταξύ των 12 που συνελήφθησαν ήταν και 6 ανήλικοι που δρούσαν κυρίως σε σχολεία και κεντρικές πλατείες.

Οι ανήλικοι dealers προσέγγιζαν μαθητές ακόμα και μέσα στο προαύλιο του σχολείου.

«Καθόντουσαν στο προαύλιο και ήρθαν και με έπιασαν. Μου είπαν ότι είναι νέοι στο σχολείο και θα διοργανώσουν ένα πάρτι για να γνωριστούμε… Μετά από λίγο μου είπαν ότι αν θέλω να είμαι πιο χαλαρή έχουν κάτι που θα με κάνει να ξεχάσω όλα μου τα προβλήματα, με πολύ λίγα χρήματα… Από τότε δεν τους ξαναείδα, κάποιοι συμμαθητές μου, νομίζω αγόρασαν, αλλά δεν ξέρω τι», ανέφερε μαθήτρια στο Star.

mathitria.jpg

Tα «παρατσούκλια» της συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά

Ηγετικό στέλεχος της συμμορίας είναι ο 20χρονος με το παρατσούκλι «Φρατέλο», ο οποίος κατηγορείται μεταξύ άλλων κατηγορειται και για οπλοκατοχή.

Κωδικές ονομασίες είχαν και τα ανήλικα μέλη της συμμορίας:

Oι 17χρονος «Πίπης» , ο «Νίτσε», ο «Σόνι» και ο «Νικολα», ο 16χρονος «Φαρού» και ο μικρότερος της συμμορίας, μόλις 15 χρονών, ο «Φέσι».

paratsoyklia.jpg
paratsoyklia1.jpg

Οι ανήλικοι δρούσαν μεταξύ άλλων και στην κεντρική πλατεία της Φιλαδέλφειας. Συναντούσαν ανηλίκους και τους πουλούσαν ναρκωτικά. Αυτόπτης μάρτυρας, μιλά αποκλειστικά στο Star.

«Ήταν εδώ σε πλατείες, σε διάφορα σημεία, πήγαιναν διακριτικά και προσπαθούσαν να πουλήσουν ναρκωτικά. Και οι αγοραστές ήταν μικροί...» ανέφερε χαρακτηριστικά αυτόπτης μάρτυρας.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα σπίτια που έκρυβαν ναρκωτικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 60 γραμμ. κοκαΐνης, 28 γραμμ. κάνναβης, 4.800 ευρώ, πολλά κινητά τηλέφωνα, ένα πιστόλι ρέπλικα, γεμιστήρας, 4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και σιδερογροθιά.

perioxes.jpg

Οι περιοχές που δρούσαν οι ανήλικοι διακινητές ναρκωτικών

Οι διακινητές δρούσαν κυρίως στις περιοχές της Φιλαδέλφειας, Νέα Χαλκηδόνας και Άνω Πατησίων. Είχαν πάει σε αρκετά σχολεία της περιοχής. Τον πυρήνα της οργάνωσης αποτελούσαν οι έξι ενήλικοι, ενώ οι ανήλικοι χρησιμοποιούνταν ως «βαποράκια».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, οι μαθητές είχαν διακινήσει ναρκωτικά ακόμα και σε πενθήμερη εκδρομή, με την αστυνομία να έχει καταγράψει τις τηλεφωνικές επαφές.

«Θα φας πολύ ξύλο, μπρο» - Οι διάλογοι της συμμορίας των μαθητών

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι της συμμορίας που κατέγραψε η ΕΛΑΣ.

Ο κοριός της ΕΛΑΣ «έβγαλε λαβράκι». για τη δράση της συμμορίας. Οι κατηγορούμενοι επικοινωνούσαν μεταξύ τους με τηλέφωνα-φαντάσματα προκειμένου να μην εντοπιστούν.

Χαρακτηριστικός είναι ο παρακάτω αποκαλυπτικός διάλογος στον οποίο παραλείπονται οι υβριστικοί χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούν τα μέλη της συμμορίας.

Ο παρακάτω διάλογος είναι μεταξύ του 20χρονου που είναι ηγετικό στέλεχος και ενός ανηλίκου:

20χρονος: Πού είσαι;

Ανήλικος: Σχολείο

20χρονος: Έξι του μήνα έχει διακόσια ευρώ να φέρεις να ξέρεις. Ωραία χωρίς πολλά πολλά μπρο, "έχω σχολείο έχω το ένα έχω το άλλο". Πηδάς τα κάγκελα. Πας παίρνεις ένα λεπτάκι και τσακίζεσαι και το φέρνεις εκεί στην πλατεία.

Ανήλικος: Σε πόση ώρα;

20χρονος: Σε μαξ πέντε λεπτά να είσαι εκεί. Γιατί αν δεν είσαι σε πέντε λεπτά σου ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο, μπρο.

Εκτός όμως από ξύλο, έχει καταγραφεί και περιστατικό με σβήσιμο αναμμένου τσιγάρου σε μέλος της συμμορίας.

Ειδικότερα, από την «σκιαγράφηση» της λειτουργίας της εγκληματικής οργάνωσης, προέκυψε ότι αυτή διεπόταν από αυστηρούς κανόνες πειθαρχίας, η μη τήρηση των οποίων επέσυρε στα μέλη χρηματικές κυρώσεις, άσκηση σωματικής βίας ακόμα και υποβολή σε βασανιστήρια.

Δείτε το βίντεο από το δελτίο ειδήσεων του Star:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απλησίαστο για πολλούς το χριστουγεννιάτικο τραπέζι - Αύξηση τιμών μέχρι και 7%

06:40TRAVEL

Αγροτικά μπλόκα: Αγωνία για ταξιδιώτες και ξενοδόχους - «Κερδίζουν» οι προσβάσιμοι προορισμοί

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η ψυχρή εισβολή για τα Χριστούγεννα - Το «σκανδιναβικό μπλοκάρισμα» φέρνει χιόνια

06:30ΚΟΣΜΟΣ

«Παράθυρο ειρήνευσης» για την Ουκρανία: Τι «ψάχνουν» στο Μαϊάμι ΗΠΑ και Ρωσία - Τι ζητά ο Ζελένσκι και τι απαντά ο Πούτιν στον Μακρόν

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Έρχεται κλιμάκωση μετά τις γιορτές - «Δεν μας φοβίζουν οι απειλές και τα ΜΑΤ»

06:20ΕΘΝΙΚΑ

Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρος οικοδομούν «τοίχο» ασφαλείας - Τριμερής Σύνοδος στην Ιερουσαλήμ και το μήνυμα στην Τουρκία

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σήμερα λόγω του «Athens Santa Run 2025» - Οι ώρες διεξαγωγής

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι δρούσαν οι ανήλικοι «dealers» μέσα σε σχολεία - Τα παρατσούκλια των μελών και ο αποκαλυπτικός διάλογος της συμμορίας

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

05:20ΚΟΣΜΟΣ

Ονδούρα: Καταγγελίες της Επιτροπής της ΕΕ για «παράλυση» της καταμέτρησης ψήφων

04:55ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πρόοδο βλέπει ο Γουίτκοφ στις συνομιλίες για τη δεύτερη φάση

04:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ:Τι πληρώνουν από 22 έως 24 Δεκεμβρίου

04:00ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Καταδικάζει την «κλοπή και απαγωγή» δεξαμενόπλοιου από τις ΗΠΑ

03:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Νεκροί τρεις Αφγανοί που προσπαθούσαν να μπουν στην χώρα

03:15ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Σεισμός 3,8 ρίχτερ

02:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Ξεκίνησαν οι πληρωμές - Οι ημερομηνίες ανά ταμείο (2)

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό: ΗΠΑ και Ρωσία σε «εποικοδομητικές» συνομιλίες στο Μαϊάμι

02:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Προσφέρεται να βοηθήσει τη Βενεζουέλα στη σύγκρουση με τις ΗΠΑ

01:34ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Δύο νεκροί Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη σε επιχειρήσεις του στρατού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «Ηρακλής» φέρνει χιόνια στην Ελλάδα και στις... βάρκες - Το πολικό σενάριο

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

18:44WHAT THE FACT

Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού 

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Σιβηρικό ψύχος στην Ευρώπη: Έρχεται «χειμώνας από τα παλιά» στο τέλος της χρονιάς - Χιόνια και στην Ελλάδα- Το φαινόμενο της Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης

16:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιώργος Ηλιόπουλος: Ο άνθρωπος που κατασκεύασε μόνος του αεροπλάνο - Ετοιμάζεται να το εξάγει στις ΗΠΑ - «Απορώ κι εγώ πώς τα κατάφερα»

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Ζουράφα ή Ζγόραφα: μια άγνωστη νησίδα ΒΑ της Σαμοθράκης, ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πιλότος αρνήθηκε να απογειώσει αεροπλάνο επειδή ήταν απλήρωτος

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η ψυχρή εισβολή για τα Χριστούγεννα - Το «σκανδιναβικό μπλοκάρισμα» φέρνει χιόνια

19:15TRAVEL

Γερμανία: Από το 2026 νέα αεροπορική θα πετάει στην Ελλάδα

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι δρούσαν οι ανήλικοι «dealers» μέσα σε σχολεία - Τα παρατσούκλια των μελών και ο αποκαλυπτικός διάλογος της συμμορίας

08:21ΠΑΙΔΕΙΑ

Γλυφάδα: Καταργείται ολόκληρο δημοτικό σχολείο λόγω λίγων εγγραφών στην Α' Δημοτικού - Σε όμορα θα «μοιραστούν» οι μαθητές

13:51WHAT THE FACT

Υγρασία στο σπίτι: Η «πολωνική μέθοδος» για να εξαφανιστεί αμέσως

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σήμερα λόγω του «Athens Santa Run 2025» - Οι ώρες διεξαγωγής

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Έρχεται κλιμάκωση μετά τις γιορτές - «Δεν μας φοβίζουν οι απειλές και τα ΜΑΤ»

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Συννεφιασμένη Κυριακή με βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία  - 12 συλλήψεις

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τον αγνοούμενο γιατρό στην Κρήτη - «Θεωρούσε ότι τον υποτιμούσαν στον νοσοκομείο» λέει ο πατέρας του

20:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Προφυλακιστέος και ο 30χρονος που κατηγορείται για συνέργεια στο διπλό φονικό

14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοεκπλήξεις προ των πυλών του 2026 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ