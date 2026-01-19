Ελεύθερο το μοντέλο από την εγκληματική οργάνωση με τις ληστείες σε μίνι μάρκετ

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών, δύο εκ των κατηγορουμένων για τη δράση κυκλώματος που φέρεται να διέπραττε ένοπλες ληστείες σε μίνι μάρκετ και πρατήρια καυσίμων σε διάφορες περιοχές της χώρας, κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Πρόκειται για έναν 46χρονο και έναν 32χρονο, οι οποίοι φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στη δράση της εγκληματικής ομάδας. Αντιθέτως, οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και γνωστό μοντέλο, αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Η 33χρονη κατηγορούμενη, κατά την απολογία της, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε οποιαδήποτε ουσιαστική συμμετοχή σε ληστείες, υποστηρίζοντας ότι δεν έλαβε ποτέ ενεργό ρόλο ούτε στον σχεδιασμό ούτε στην εκτέλεσή τους. Όπως ανέφερε, το μοναδικό της καθήκον περιοριζόταν στη χρήση του προσωπικού της οχήματος, καθώς, όπως ισχυρίστηκε, απλώς οδηγούσε χωρίς να γνωρίζει εκ των προτέρων τον πραγματικό σκοπό των μετακινήσεων. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, οι συνεπιβάτες της ζητούσαν να μεταβούν σε συγκεκριμένα σημεία, επικαλούμενοι ότι είχαν «δουλειά», και μόνον όταν έφταναν αντιλαμβανόταν ότι επρόκειτο για πρατήρια καυσίμων ή άλλα καταστήματα, οπότε καταλάβαινε πως επρόκειτο να διαπραχθεί ληστεία.

Η ίδια τόνισε ότι δεν κατέβηκε ποτέ από το αυτοκίνητο και δεν είχε καμία άμεση ή έμμεση επαφή με τα καταστήματα-στόχους. Παράλληλα, ανέφερε ότι διαφωνούσε με τις ενέργειες των συγκατηγορουμένων της, ωστόσο δήλωσε πως φοβόταν να αντιδράσει ή να αποχωρήσει, επικαλούμενη τη βίαιη συμπεριφορά του πρώτου κατηγορουμένου. Μάλιστα, όπως κατέθεσε, είχε δει τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο να φέρει ασημένιο όπλο, γεγονός που, κατά τους ισχυρισμούς της, ενίσχυσε τον φόβο της και την αίσθηση αδυναμίας να αντιδράσει.

Από την πλευρά του, ο 32χρονος κατηγορούμενος, αλβανικής καταγωγής, αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή του σε ληστείες. Στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών για περισσότερα από δέκα χρόνια και ότι οι επαφές του με τους υπόλοιπους κατηγορουμένους δεν είχαν εγκληματικό χαρακτήρα. Όπως ανέφερε, οι συναντήσεις τους αφορούσαν αποκλειστικά τη χρήση ναρκωτικών, ενώ υποστήριξε πως η σχέση του με το πρώην μοντέλο ήταν καθαρά φιλική και δεν συνδεόταν με αξιόποινες πράξεις.

Διαφορετική στάση υιοθέτησε ο 46χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές και είχε εμπλακεί στην υπόθεση της δολοφονίας των αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο Ρέντη. Ο ίδιος αποδέχθηκε μέρος των κατηγοριών που του αποδίδονται, αναγνωρίζοντας τη συμμετοχή του σε πέντε από τις δώδεκα ένοπλες ληστείες που φέρεται να διέπραξε η εγκληματική ομάδα. Στην απολογία του υποστήριξε ότι είναι χρόνια εξαρτημένος από ναρκωτικές ουσίες και ότι προχωρούσε σε ληστείες προκειμένου να εξασφαλίζει χρήματα για την προμήθεια της δόσης του.