Χειροπέδες σε μοντέλο για συμμετοχή σε συμμορία ένοπλων ληστειών στην Αττική

Συνελήφθη μοντέλο, μέλος εγκληματικής ομάδας που είχε πραγματοποιήσει ένοπλες ληστείες στην Αττική, ενώ, αρχηγός της οργάνωσης ήταν καταδικασμένος κακοποιός.

Το εντυπωσιακό μοντέλο, το οποίο εμφανιζόταν και σε τηλεοπτικές εκπομπές με την ιδιότητα της ψυχολόγου, είναι ένα από τα μέλη της σκληρής συμμορίας που είχε μετατρέψει πρατήρια υγρών καυσίμων και μίνι μάρκετ σε «στόχους» ένοπλων επιδρομών σε ολόκληρη την Αττική.

Η Π.Δ. είχε αναλάβει το ρόλο της οδηγού, μετέφερε τα μέλη της συμμορίας στα σημεία της επίθεσης. Σύμφωνα με την έρευνα της Αστυνομίας, έχει εντοπιστεί σε τουλάχιστον 4 από τις 12 ληστείες που έχει διαπράξει η οργάνωση.

Αρχηγός της συμμορίας ήταν ένας σκληρός κακοποιός, ο οποίος μάλιστα είχε συμμετάσχει στη δολοφονία των αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ στου Ρέντη το 2011, για την οποία είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής πέτυχε σημαντικό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα περνώντας χειροπέδες στην συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα η οποία δρούσε από τον Αύγουστο του 2025.

Η βιαιότητά τους αποτυπώνεται σε περιστατικό κατά το οποίο τραυμάτισαν υπάλληλο καταστήματος με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα, αποδεικνύοντας πως δεν δίσταζαν να χρησιμοποιήσουν ακραία βία για να πετύχουν τον σκοπό τους.

Από την προανάκριση εξιχνιάστηκαν συνολικά 12 ένοπλες ληστείες, με τη συνολική λεία να ξεπερνά τα 8.960 ευρώ.

Οι πέντε συλληφθέντες θα απολογηθούν τη Δευτέρα (19/01) για τις πράξεις τους.