Μουντιάλ 2026: Το Ιράν ζητά εγγυήσεις από FIFA και διοργανώτριες χώρες για τη συμμετοχή του

Το Μουντιάλ 2026 φέρνει στο προσκήνιο νέες διπλωματικές προεκτάσεις, με το Ιράν να επιβεβαιώνει τη συμμετοχή της εθνικής ομάδας στη διοργάνωση, θέτοντας παράλληλα συγκεκριμένους όρους προς τη FIFA και τις τρεις χώρες που θα φιλοξενήσουν τη διοργάνωση, δηλαδή τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, η ιρανική πλευρά ζητά διαβεβαιώσεις για τη χορήγηση βίζας σε όλα τα μέλη της αποστολής, την ασφάλεια της ομάδας καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά, αλλά και τον σεβασμό της σημαίας και του εθνικού ύμνου της χώρας στους αγωνιστικούς χώρους και στις επίσημες τελετές.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο θέμα της έκδοσης βίζας, καθώς αρκετά μέλη της εθνικής Ιράν έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία στο Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, οργανισμό που έχει χαρακτηριστεί ως «τρομοκρατικός» από τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Ιράν επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη ιδιότητα δεν θα πρέπει να δημιουργήσει προβλήματα στη μετακίνηση της αποστολής προς τη Βόρεια Αμερική.

Τα αιτήματα του Ιράν προς τη FIFA

Η Ιρανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, μέσω ανακοίνωσης που επικαλείται το BBC, ζητά ενισχυμένα μέτρα προστασίας για τους ποδοσφαιριστές και τα στελέχη της αποστολής κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Παράλληλα, απαιτεί εγγυήσεις ότι τα εθνικά σύμβολα της χώρας θα αντιμετωπιστούν με τον απαιτούμενο σεβασμό.

«Όλοι οι ποδοσφαιριστές και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου, ιδιαίτερα όσοι υπηρέτησαν στο Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, πρέπει να λάβουν βίζες χωρίς προβλήματα», δήλωσε ο πρόεδρος της Ιρανικής Ομοσπονδίας, Μεχντί Τατζ, σε δηλώσεις του σε ιρανικά ΜΜΕ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Independent.

Η θέση της FIFA

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έχει εκφραστεί επανειλημμένα υπέρ της κανονικής συμμετοχής του Ιράν στο Μουντιάλ 2026, υπογραμμίζοντας ότι η διοργάνωση πρέπει να λειτουργεί ενωτικά.

«Πρέπει να ενώσουμε, πρέπει να φέρουμε τους ανθρώπους κοντά», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της FIFA, αναφερόμενος στον ρόλο του ποδοσφαίρου σε διεθνές επίπεδο.

Οι τελευταίες τοποθετήσεις της ιρανικής πλευράς έρχονται μετά από περιστατικό που προκάλεσε ένταση στις σχέσεις με τον Καναδά. Ο Μεχντί Τατζ δεν έλαβε άδεια εισόδου στη χώρα προκειμένου να συμμετάσχει σε συνέδριο που σχετιζόταν με το Μουντιάλ 2026, εξέλιξη που ενίσχυσε τις ανησυχίες της Τεχεράνης για τη μεταχείριση των εκπροσώπων της κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, το συγκεκριμένο περιστατικό ανέδειξε τις δυσκολίες που ενδέχεται να προκύψουν στις μετακινήσεις της αποστολής ενόψει του τουρνουά.