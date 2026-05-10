Προχωρά το σχέδιο «Heptapolis» στους Δελφούς –Στο Δημοτικό Συμβούλιο η πρόταση για 13.000 στρέμματα

Ένα ακόμη βήμα προς την υλοποίηση του φιλόδοξου σχεδίου «Heptapolis – Τριλογία, το Όραμα των Δελφών» φαίνεται να γίνεται στην περιοχή της Δεσφίνας, καθώς – σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από το Σωματείο «ΟΛΥΜΠΟΣ – Παγκόσμιο Πνευματικό Κέντρο» – υπάρχει θετική πρόθεση από τη δημοτική αρχή Δελφών για την παραχώρηση έκτασης 13.000 στρεμμάτων με στόχο την ανάπτυξη του έργου.

Δείτε το αναλυτικό ρεπορτάζ του Newsbomb εδώ.

Η Heptapolis παρουσιάζεται από τους εμπνευστές της ως ένα διεθνές αναπτυξιακό, πολιτιστικό και τεχνολογικό εγχείρημα, το οποίο φιλοδοξεί να δημιουργήσει στους Δελφούς ένα σύμπλεγμα τριών πόλεων με έμφαση στην καινοτομία, την εκπαίδευση, την επιστήμη, τον πολιτισμό και την πράσινη ανάπτυξη. Το project περιλαμβάνει την «Heptapolis – Διεθνή Πράσινη Πόλη», τη «Δελφική Αμφικτυονία Γης και Διαστήματος» και την «Πόλη της Χρυσής Τομής».

Στο καθιερωμένο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου «ΟΛΥΜΠΟΣ – Παγκόσμιο Πνευματικό Κέντρο», που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3 Μαΐου, ο πρόεδρος του Δ.Σ., Παύλος Πισάνος, ανακοίνωσε τη θετική στάση του δημάρχου και του αντιδημάρχου του Δήμου Δελφών αναφορικά με την παραχώρηση της έκτασης στην περιοχή της Δεσφίνας για την οικοδόμηση των τριών πόλεων του προγράμματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το θέμα αναμένεται να συζητηθεί το επόμενο διάστημα στο Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών, στο οποίο συμμετέχει και η πρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας, προκειμένου να εξεταστεί και να τεθεί προς έγκριση η πρόταση του Σωματείου.

Κατά τη διάρκεια του συμβουλίου ανακοινώθηκαν επίσης αλλαγές στη διοικητική δομή του Σωματείου. Ο καθηγητής κοινωνιολογίας και φιλοσοφίας Μιχαήλ Πουλαντζάς ανακηρύχθηκε επίτιμος πρόεδρος, έπειτα από 42 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στο Σωματείο από την περίοδο της ίδρυσής του.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η ενεργός συμμετοχή του προέδρου της Ένωσης Ανταποκριτών των Ηνωμένων Εθνών στη Βιέννη, Abdalla Sharief, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, αναλαμβάνοντας τη θέση του αντιπροέδρου. Όπως επισημάνθηκε, ο ίδιος θα εκπροσωπεί το Σωματείο «ΟΛΥΜΠΟΣ» στη Βιέννη και στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαβάστε επίσης