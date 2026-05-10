Αγίου Πνεύματος 2026: Για ποιους είναι αργία και πότε «πέφτει» φέτος το τριήμερο

Ποιες αργίες ακολουθούν

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Η εορτή του Αγίου Πνεύματος το 2026 πέφτει Δευτέρα 1 Ιουνίου και αποτελεί αργία για τον δημόσιο τομέα.
  • Στον ιδιωτικό τομέα η αργία της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος ισχύει μόνο για συγκεκριμένους κλάδους ή αν προβλέπεται από συλλογική σύμβαση ή κανονισμό εργασίας.
  • Άλλες σημαντικές υποχρεωτικές αργίες του 2026 είναι ο Δεκαπενταύγουστος, η 28η Οκτωβρίου, τα Χριστούγεννα και η 26η Δεκεμβρίου.
Την ευκαιρία για ένα ακόμη τριήμερο ξεκούρασης θα έχουν εργαζόμενοι στις αρχές Ιουνίου, καθώς φέτος η εορτή του Αγίου Πνεύματος πέφτει τη Δευτέρα 1η του μήνα. Στη μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας, η Εκκλησία τιμά το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας.

Ακολουθεί πίνακας με τις επόμενες αργίες για το 2026:

Αγίου Πνεύματος
«Κάθοδος του Αγίου Πνεύματος»

1 Ιουνίου

Δευτέρα

Ναι

Όχι **

Αργία Δημοσίου & συγκεκριμένων κλάδων

Δεκαπενταύγουστος
«Κοίμηση της Θεοτόκου»

15 Αυγούστου

Σάββατο

Ναι

Ναι

Υποχρεωτική αργία

28η Οκτωβρίου
«Εθνική Επέτειος του Όχι»

28 Οκτωβρίου

Τετάρτη

Ναι

Ναι

Υποχρεωτική αργία (Ν. 4808/2021)

Χριστούγεννα
«Γέννηση του Χριστού»

25 Δεκεμβρίου

Παρασκευή

Ναι

Ναι

Υποχρεωτική αργία

26η Δεκεμβρίου
«Σύναξη της Θεοτόκου»

26 Δεκεμβρίου

Σάββατο

Ναι

Ναι

Υποχρεωτική αργία (Ν. 4554/2018)

Για ποιους είναι αργία

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί επίσημη αργία για τον δημόσιο τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες και ισχύει μόνο για συγκεκριμένους κλάδους (όπως τράπεζες, ΟΤΑ, σχολεία κ.ά.) ή εφόσον προβλέπεται από συλλογική σύμβαση, κανονισμό εργασίας ή καθιερωμένη πρακτική.

