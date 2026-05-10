Πάτρα: Άνδρας βγήκε με όπλο στον δρόμο και άρχισε να πυροβολεί

Ακόμα ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το Σάββατο, αυτή τη φορά στην Πάτρα.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών πέρασαν χειροπέδες σε έναν άνδρα ο οποίος βγήκε στον δρόμο με όπλο και ξεκίνησε να πυροβολεί άσκοπα σε περιοχή της Πάτρας, ενώ στη συνέχεια έφυγε με το όχημά του.

Αστυνομικοί, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι και το αυτοκίνητό του βρήκαν δύο κυνηγετικά όπλα, με το ένα να έχει φυσίγγια στη θαλάμη.

Σημειώνεται ότι στο σημείο των πυροβολισμών εντοπίστηκαν έξι κάλυκες κρότου.

