Πάτρα: Έδωσε όπλο στον 12χρονο γιο του να πυροβολεί από το μπαλκόνι και τον τραβούσε βίντεο

Ένα απίστευτο συμβάν που προκαλεί έντονη ανησυχία αλλά και προβληματισμό εκτυλίχθηκε στην Ταραμπούρα Πατρών.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για 36χρονο και τον ανήλικο γιο του. Ο πατέρας φέρεται να έδωσε στον γιο του όπλο με το οποίο ο ανήλικος πυροβόλησε από το μπαλκόνι του σπιτιού τους. Ο πατέρας μάλιστα κατέγραψε σε βίντεο το συμβάν, το οποίο ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ιθύνοντες του «Χαμόγελου» μετά την καταγγελία ενμέρωσαν την αστυνομία η οποία προχώρησε στη σύλληψη του 36χρονου, ενώ κατέσχεσε ένα πιστόλι κρότου, ένα αεροβόλο και φυσίγγια.

Στα χέρια της Ασφάλειας Πατρών, υπάρχει μάλιστα και το βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει όσα προηγήθηκαν.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Συνελήφθη, σήμερα το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και έκθεση ανηλίκου.

Η σύλληψη του άνδρα πραγματοποιήθηκε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και οπτικοακουστικού υλικού που περιήλθαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών μέσω της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Στο υλικό απεικονιζόταν ανήλικος (12 ετών) να προβαίνει σε πυροβολισμούς από παράθυρο οικίας, υπό την παρότρυνση του κατηγορούμενου πατέρα του.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του κατηγορούμενου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

1 πυροβόλο όπλο (πιστόλι κρότου λάμψης),

1 αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα,

13 φυσίγγια κρότου λάμψης,

2 κάλυκες και 2 αμπούλες αερίου διοξειδίου του άνθρακα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών».

