Θεσσαλονίκη: Κλείνει ο Περιφερειακός από Ευκαρπία έως Μετέωρα λόγω εργασιών για το Flyover

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν τις πινακίδες και να οδηγούν με προσοχή για την αποφυγή ατυχημάτων και κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της Περιφερειακής Οδού προς Χαλκιδική/Αεροδρόμιο, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων, για την εκτέλεση εργασιών για το Flyover θα εφαρμοστεί αύριο, Παρασκευή, 8/5/2026 από τις 23:00 μέχρι τις 05:00 της επόμενης, ανακοίνωσε η κοινοπραξία που κατασκευάζει το έργο της υπερυψωμένης ταχείας οδού.

Τα οχήματα που κινούνται στην κατεύθυνση αυτήν θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη.

Στο εν λόγω τμήμα της Περιφερειακής Οδού θα αποκλεισθεί και η ράμπα εισόδου σε αυτήν που βρίσκεται στο ύψος των Νοσοκομείων.

Από τις 5:00 του Σαββάτου και μετά, που θα δοθεί στην κυκλοφορία το συγκεκριμένο τμήμα της Περιφερειακής, θα έχουν εφαρμοσθεί νέες ρυθμίσεις, σύμφωνα με την κοινοπραξία.

Η ανακοίνωση της Τροχαίας με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

«Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή (08/05/2026) κατά τις ώρες 22:15 έως 05:00 της επομένης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ5 (Παπαγεωργίου) και Κ6 (Μετεώρων).

Συγκεκριμένα:

Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά (οχήματα διερχόμενα από ΤΙΤΑΝ), στο ύψος του Κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία (Δημοτικό Γήπεδο). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον Κλάδο Εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση μέσω του κέντρου πόλης (ενδεικτικά μέσω της Λεωφόρου Στρατού).

Τα οχήματα που κινούνται από το κύριο ρεύμα πορείας της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής οδού (ρεύμα προς Ανατολικά) θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς Σκλαβενίτη (Ευκαρπία) και θα κατευθύνονται μέσω του Κόμβου Σκλαβενίτη, Γιάννη Ρίτσου και Θησέως προς τη Λεωφόρο Στρατού.

Επισημαίνεται ότι δεν θα διεξάγεται η είσοδος των οχημάτων προς την Εσωτερική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης (ρεύμα πορείας προς Ανατολικά) από την ράμπα εισόδου που βρίσκεται στο ύψος των Νοσοκομείων.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών».