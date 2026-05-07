Θεσσαλονίκη: Κλείνει ο Περιφερειακός από Ευκαρπία έως Μετέωρα λόγω εργασιών για το Flyover

Η κυκλοφορία στην Περιφερειακή θα διακοπεί για περίπου 7 ώρες

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Θεσσαλονίκη: Κλείνει ο Περιφερειακός από Ευκαρπία έως Μετέωρα λόγω εργασιών για το Flyover
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Την Παρασκευή 8/5/2026 από τις 23:00 έως τις 05:00 θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Χαλκιδική/Αεροδρόμιο, μεταξύ Ευκαρπίας και Μετεώρων, λόγω εργασιών για το Flyover.
  • Τα οχήματα που κινούνται προς Ανατολικά θα εκτρέπονται υποχρεωτικά μέσω της εξόδου Σκλαβενίτη και της Λεωφόρου Στρατού.
  • Η ράμπα εισόδου στην Περιφερειακή Οδό στο ύψος των Νοσοκομείων θα παραμείνει κλειστή κατά τη διάρκεια των εργασιών.
  • Από τις 5:00 του Σαββάτου το συγκεκριμένο τμήμα της Περιφερειακής θα ανοίξει ξανά με νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
  • Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν τις πινακίδες και να οδηγούν με προσοχή για την αποφυγή ατυχημάτων και κυκλοφοριακών προβλημάτων.
Snapshot powered by AI

Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση της Περιφερειακής Οδού προς Χαλκιδική/Αεροδρόμιο, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων, για την εκτέλεση εργασιών για το Flyover θα εφαρμοστεί αύριο, Παρασκευή, 8/5/2026 από τις 23:00 μέχρι τις 05:00 της επόμενης, ανακοίνωσε η κοινοπραξία που κατασκευάζει το έργο της υπερυψωμένης ταχείας οδού.

Τα οχήματα που κινούνται στην κατεύθυνση αυτήν θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη.

Στο εν λόγω τμήμα της Περιφερειακής Οδού θα αποκλεισθεί και η ράμπα εισόδου σε αυτήν που βρίσκεται στο ύψος των Νοσοκομείων.

Από τις 5:00 του Σαββάτου και μετά, που θα δοθεί στην κυκλοφορία το συγκεκριμένο τμήμα της Περιφερειακής, θα έχουν εφαρμοσθεί νέες ρυθμίσεις, σύμφωνα με την κοινοπραξία.

Η ανακοίνωση της Τροχαίας με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

«Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή (08/05/2026) κατά τις ώρες 22:15 έως 05:00 της επομένης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ5 (Παπαγεωργίου) και Κ6 (Μετεώρων).

Συγκεκριμένα:

  • Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά (οχήματα διερχόμενα από ΤΙΤΑΝ), στο ύψος του Κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία (Δημοτικό Γήπεδο). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον Κλάδο Εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση μέσω του κέντρου πόλης (ενδεικτικά μέσω της Λεωφόρου Στρατού).
  • Τα οχήματα που κινούνται από το κύριο ρεύμα πορείας της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής οδού (ρεύμα προς Ανατολικά) θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς Σκλαβενίτη (Ευκαρπία) και θα κατευθύνονται μέσω του Κόμβου Σκλαβενίτη, Γιάννη Ρίτσου και Θησέως προς τη Λεωφόρο Στρατού.
  • Επισημαίνεται ότι δεν θα διεξάγεται η είσοδος των οχημάτων προς την Εσωτερική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης (ρεύμα πορείας προς Ανατολικά) από την ράμπα εισόδου που βρίσκεται στο ύψος των Νοσοκομείων.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Χαλάνδρι η πρώτη πολιτική συγκέντρωση Τσίπρα με τίτλο: «Η κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής»

14:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Προσωποποίηση τακτικισμού και τυχοδιωκτισμού η ομιλία Μητσοτάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ

14:25ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν έπληξε πολύ περισσότερες αμερικανικές βάσεις απ’ όσες είχαν αποκαλυφθεί -Δορυφορικές εικόνες

14:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ψηφιακό εμπόριο ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη - Έστησαν δίκτυο με QR codes και πληρωμές μέσω κρυπτονομισμάτων

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο δημοσιογράφος Δημήτρης Γκιώνης

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ΑΔΕΔΥ 13 Μαΐου: Τι ώρα είναι η συγκέντρωση, τα αιτήματα

14:17LIFESTYLE

Στην Αθήνα ο frontman των Metallica, James Hetfield, μαζί με την αρραβωνιαστικιά του

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Δούκας: «Τα ηλεκτρικά πατίνια ήρθαν για να μείνουν στην Αθήνα αλλά σε συγκεκριμένους χώρους»

14:11ΥΓΕΙΑ

Αγαπηδάκη: Τα προγράμματα πρόληψης δεν μπορούν να βασίζονται σε αποσπασματικές παρεμβάσεις

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα 2026: Τι ισχύει - Οι προθεσμίες και τα πρόστιμα

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλείνει ο Περιφερειακός από Ευκαρπία έως Μετέωρα λόγω εργασιών για το Flyover - Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

14:00ΥΓΕΙΑ

Τα παιδιά που ζουν κοντά σε βενζινάδικο έχουν υψηλότερο κίνδυνο λευχαιμίας - Έρευνα

13:58ΚΟΣΜΟΣ

«Συγγνώμη, πρέπει να έρθετε αυτοπροσώπως!»: Η απίστευτη περιπέτεια του Πάπα με την τράπεζά του

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βίντεο από το τροχαίο στο οποίο οδηγούσε ο Νικήτας και σκοτώθηκε ο γιος του δολοφόνου

13:49LIFESTYLE

Δείτε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο Άγιον Όρος να μαγειρεύει

13:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε η επίθεση σε βάρος 28χρονου Τούρκου– Κατηγορούνται 3 συμπατριώτες του

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Ολλανδή αεροσυνοδός της KLM νοσηλεύεται στο Άμστερνταμ με συμπτώματα

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή 17χρονος μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία

13:26ΚΟΣΜΟΣ

Αριζόνα: 40χρονη δρομέας πέθανε αφού κατέρρευσε κατά την διάρκεια υπερμαραθωνίου 402 χιλιομέτρων

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Γιαννάκος για ατύχημα με πατίνι στον Ασπρόπυργο: «Είναι οι σύγχρονες σκοτώστρες της ασφάλτου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:03ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός Κορίνθου: «Δεν έχει ξανασωθεί κανείς πέφτοντας από τέτοιο ύψος» - Από θαύμα έζησε η 15χρονη - Γιατί βούτηξε στο κενό

12:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Κοβέσι είναι πολιτικός! Θα δεχόμαστε πολίτες στο γραφείο μας; Οι συναντήσεις μας θα έπρεπε να είναι πιο τακτικές»: Τα παράπονα των βουλευτών της ΝΔ στον Κυριάκο Μητσοτάκη

12:18ΕΛΛΑΔΑ

«Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν»: Ξέσπασμα οργής κατά αστυνομικών από συγγενείς του Νικήτα

10:51LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια – Οι πρώτες δηλώσεις και το μέλλον της

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Ολλανδή αεροσυνοδός της KLM νοσηλεύεται στο Άμστερνταμ με συμπτώματα

13:09ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λαμία: Βαριές καμπάνες σε χωρισμένους γονείς για κακοποίηση βρέφους – Καταπέλτης ο εισαγγελέας

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Βενετία: Γυμνή γυναίκα κρεμάστηκε ανάποδα από καμπάνα και χρησιμοποίησε το σώμα της για να τη «χτυπήσει» - Δείτε βίντεο

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βίντεο από το τροχαίο στο οποίο οδηγούσε ο Νικήτας και σκοτώθηκε ο γιος του δολοφόνου

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Διασωληνώθηκε ο 12χρονος που είχε ατύχημα με πατίνι -Διακομίζεται στο Αγλαΐα Κυριακού

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Κρήτη: Ο 21χρονος έτρεξε και προσπάθησε να κλωτσήσει τον 54χρονο όταν είδε το πιστόλι - Βίντεο-ντοκουμέντο

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Η σοκαριστική στιγμή που άνδρας περπατάει με ένα τεράστιο μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι του

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Σπαρακτικό το τελευταίο «αντίο» στον 21χρονο Νικήτα: Συγγενείς και φίλοι τον αποχαιρέτησαν ντυμένοι στα λευκά

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική πρωτιά: Ρομπότ επικράτησαν σε μάχη και κατέλαβαν περιοχή στον πόλεμο στην Ουκρανία - Βίντεο με την στιγμή παράδοσης Ρώσων στρατιωτών

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Έζησε 11 χρόνια στη φυλακή για μια δολοφονία που δεν διέπραξε: Η ανατροπή με το DNA που συγκλονίζει την Ιταλία

14:16LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Οι θέσεις που «χηρεύουν» στην ενημέρωση, το «αντίο» της Κοσιώνη και ο χορός ονομάτων ξεκινά

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός: Η στιγμή της διάσωσης της 15χρονης - Πώς βρέθηκε στη διώρυγα ερευνά η αστυνομία

13:58ΚΟΣΜΟΣ

«Συγγνώμη, πρέπει να έρθετε αυτοπροσώπως!»: Η απίστευτη περιπέτεια του Πάπα με την τράπεζά του

13:49LIFESTYLE

Δείτε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο Άγιον Όρος να μαγειρεύει

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Εκτέλεση Μοσχούρη: Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες για τη δολοφονία του «θαμνάκια»

06:18ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ