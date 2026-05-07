Κρήτη: Βίντεο από το τροχαίο στο οποίο οδηγούσε ο Νικήτας και σκοτώθηκε ο γιος του δολοφόνου

Βίντεο ντοκουμέντο από το σφοδρό τροχαίο στο οποίο τραυματίστηκε σοβαρά κι εξέπνευσε λίγες μέρες αργότερα ο 17χρονος γιος του Κώστα Παρασύρη, δημοσίευσε το Cretalive.gr.

Στο βίντεο, έχει καταγραφεί η τρελή κούρσα του λευκού οχήματος, το οποίο οδηγούσε ο σχεδόν συνομήλικός του τότε, Νικήτας Γεμιστός, και καρφώθηκε στην κολόνα ηλεκτροφωτισμού στην παραλιακή λεωφόρου του Ηρακλείου.

Αυτό το τροχαίο, τον Οκτώβριο του 2023 έμελλε να αποτελέσει την αιτία του κακού, και να βάλει στο «μάτι» ο 54χρονος τον 21χρονο που εκτέλεσε ειδεχθώς προχθές το απόγευμα στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Το βίντεο-ντοκουμέντο

Το όχημα, το οποίο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, βγήκε εκτός δρόμου, αφού ο οδηγός φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχό του και δίπλωσε από την πλευρά του συνοδηγού, χτυπώντας στην κολόνα.

Εκεί τραυματίστηκε βαρύτατα ο 17χρονος Γιώργος Παρασύρης, ο οποίος δυστυχώς έπειτα από σύντομο διάστημα κατέληξε.

Ο πατέρας του, ενώ τότε δεν έριχνε ευθύνες στον Νικήστρατο, αλλά στην κακή κατάσταση του οδοστρώματος, άρχισε να καταστρώνει το σχέδιο για την εξόντωση αυτού που θεωρούσε υπαίτιο για την απώλεια της ζωής του παιδιού του. Τελικά, σκότωσε με έξι σφαίρες τον Νικήστρατο το απόγευμα της 5ης Μαΐου, παρούσας της συζύγου του, κι ακολούθως παραδόθηκε στις Αρχές.

