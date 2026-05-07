Δολοφονία Κρήτη: Ο 21χρονος έτρεξε και προσπάθησε να κλωτσήσει τον 54χρονο όταν είδε το πιστόλι

Στο βίντεο-ντοκουμέντο έχει καταγραφεί η στιγμή που ο Παρασύρης πέφτει με το αυτοκίνητο του πάνω στο κόκκινο όχημα του 21χρονου

Ενέδρα θανάτου έστησε 54χρονος στην περιοχή Αμουδάρα στο Ηράκλειο της Κρήτης. 54χρονος πατέρας έκλεισε τον δρόμο με το αυτοκίνητο του σε 20χρονο οδηγό, τον κυνήγησε και τον πυροβόλισε, θεωρώντας τον υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο, καθώς το 20χρονο θύμα οδηγούσε τότε το αυτοκίνητο. Μετά την πράξη του, παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, όπου και παρέδωσε το όπλο, Δευτέρα 5 Μαϊου 2026 (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)
  • Ο 21χρονος Νικήστρατος προσπάθησε να αποτρέψει τον 54χρονο από το να τον πυροβολήσει, επιχειρώντας να τον κλωτσήσει όταν είδε το πιστόλι.
  • Ο 54χρονος πυροβόλησε τον Νικήστρατο τουλάχιστον έξι φορές ενώ ήταν πεσμένος στο πεζοδρόμιο και στη συνέχεια κλώτσησε το τραυματισμένο σώμα του.
  • Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι ο δράστης συνέχισε να πυροβολεί ακόμα και όταν το όπλο είχε αδειάσει και εκδήλωσε απαξίωση με τις κλωτσιές στον νεαρό.
  • Ο δράστης τράπηκε σε φυγή με το αυτοκίνητό του μετά τη δολοφονία, ενώ η κοπέλα που ήταν μαζί με τον μάρτυρα βρέθηκε σε σοκ.
  • Η κηδεία του 21χρονου θα γίνει στις 7 Μαΐου στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στον Δήμο Μυλοποτάμου.
Ο Νικήστρατος είχε καταλάβει όταν ο 54χρονος του έκλεισε τον δρόμο στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, ότι αυτό δεν θα ήταν ένα ακόμα επεισόδιο στην διένεξη που είχε με τον 54χρονο και γι αυτό προσπάθησε να τον αποτρέψει από το να τον πυροβολήσει, όμως δεν τα κατάφερε.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο έχει καταγραφεί η στιγμή που ο Παρασύρης πέφτει με το αυτοκίνητο του πάνω στο κόκκινο όχημα του 21χρονου. Ο Νικήστρατος κατεβαίνει από το όχημα και ορμά κατά πάνω του, επιχειρώντας να τον σταματήσει με κλωτσιά στον αέρα, καθώς τον έχει δει ότι κραδαίνει πιστόλι κι ετοιμάζεται να τον σκοτώσει.

Δυστυχώς, δεν κατάφερε να του το ρίξει από τα χέρια, με αποτέλεσμα, όταν προσγειώθηκε στο έδαφος, έχοντας χάσει και την ισορροπία του, να δεχτεί, πεσμένος στο πεζοδρόμιο, τις 6 σφαίρες του δολοφόνου του.

Ο 54χρονος, δεν κουνιέται καν. Με το περίστροφο στο χέρι εκτελεί το 21χρονο παιδί κι όταν αυτό βρίσκεται πεσμένο στο οδόστρωμα και ξεψυχά, εκείνος κλωτσά το σχεδόν άψυχο κορμί του.

Η περιγραφή του αυτόπτη μάρτυρα

«Είδα τον νεαρό, πως με το που κοίταξε τον έτερο οδηγό, αντιλήφθηκε πιθανόν κάτι και έτρεξε αμέσως κατά πάνω του και προσπάθησε με κλωτσιά στον αέρα και με τα δύο του πόδια να τον απωθήσει. Η προσπάθεια του αυτή δεν ήταν αποτελεσματική καθώς ο οδηγός του μαύρου αυτοκινήτου δεν κουνήθηκε σχεδόν καθόλου.

Σε σχεδόν ταυτόχρονο χρόνο και έχοντας μία απόσταση ο ένας από τον άλλον είδα τον οδηγό του μαύρου αυτοκινήτου, να προτάσσει εναντίον του νεαρού ένα περίστροφο όπλο, απ’ όσο μπορούσα να καταλάβω και να τον πυροβολεί τουλάχιστον τέσσερις φορές. Ο νεαρός απευθείας έπεσε κάτω και ο άλλος συνέχισε να τον πυροβολεί.

Ήταν χαρακτηριστική η κίνηση που συνέχιζε να πατάει την σκανδάλη και το όπλο δεν είχε πλέον σφαίρες για να ρίξει. Μετά και αφού ο νεαρός βρισκόταν στο οδόστρωμα τραυματισμένος, το άτομο αυτό πήγε από πάνω του και του κατάφερε δύο κλωτσιές στον κορμό απ’ όσο θυμάμαι.

Φάνηκαν στα μάτια μου ως χτυπήματα απαξίωσης, σύμφωνα με την όλη στάση και βλέμμα που είχε ο δράστης. Αφού έγιναν αυτά ο άνθρωπος τράπηκε σε φυγή με το αυτοκίνητο του αλλά δεν πρόλαβα να δω παραπάνω καθώς η κοπέλα που είχα στο αυτοκίνητο βρισκόταν σε σοκ και προσπαθούσα να την ηρεμήσω».

Στις 12:00 η κηδεία του Νικήστρατου

Η κηδεία του 21χρονου θα τελεστεί σήμερα Πέμπτη 7 Μαΐου, με την εξόδιο ακολουθία να ψάλλεται στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, στον Χώνος του Δήμου Μυλοποτάμου.

Συγγενείς και φίλοι αναμένεται να τον συνοδεύσουν το νεαρό στην τελευταία του κατοικία μέσα σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα.

