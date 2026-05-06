Κρήτη: Όταν ο 54χρονος δολοφόνος έλεγε «για το τροχαίο ευθύνεται 100% η κακή κατάσταση της ασφάλτου»

Ενέδρα θανάτου έστησε 54χρονος στην περιοχή Αμουδάρα στο Ηράκλειο της Κρήτης. 54χρονος πατέρας έκλεισε τον δρόμο με το αυτοκίνητο του σε 20χρονο οδηγό, τον κυνήγησε και τον πυροβόλισε, θεωρώντας τον υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο, καθώς το 20χρονο θύμα οδηγούσε τότε το αυτοκίνητο. Μετά την πράξη του, παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, όπου και παρέδωσε το όπλο, Δευτέρα 5 Μαϊου 2026 (ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ο Γιώργος Παρασύρης που κυνήγησε τον 21χρονο Νικήστρατο Γεμιστό, τον πυροβόλησε έξι φορές, με τις τέσσερις σφαίρες να βρίσκουν στόχο, και τον κλωτσούσε ενώ κείτονταν και ξεψυχούσε, έλεγε το 2023 όταν είχε γίνει το δυστύχημα από το οποίο εν τέλει κατέληξε ο γιος του ότι «για το τροχαίο ευθύνεται 100% η κακή κατάσταση της ασφάλτου».

Ωστόσο, τρία χρόνια μετά, κι ενώ η υπόθεση δεν είχε τελεσιδικήσει, μέρα με τη μέρα, ο Κώστας Παρασύρης γέμιζε την ψυχή του με μίσος για όλους, μα κυρίως, για τον φίλο του γιου του, τον 21χρονο που οδηγούσε το αυτοκίνητο και τον θεώρησε υπεύθυνο για την απώλεια του μοναχογιού του.

Καρτέρι ή σύμπτωση;

Το απόγευμα της 5ης Μαΐου, ο Παρασύρης με τη σύζυγό του, κινούνταν στην Αμμουδάρα, όπου συνάντησαν τον νεαρό, ο οποίος κινούνταν κι αυτός με το όχημά του στον ίδιο δρόμο.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί προς το παρόν, αν του είχαν στήσει καρτέρι ή απλά συναντήθηκαν τυχαία, γιατί όπως είπε κι ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος προανακριτικά «έπεφτα συνέχεια πάνω του και δεν άντεχα να τον βλέπω ζωντανό και να ξέρω ότι αυτός έφταιγε που σκοτώθηκε ο γιος μου».

Άδειασε το πιστόλι και κλωτσούσε το άψυχο κορμί του 21χρονου

Σε κάθε περίπτωση, ο 54χρονος του έκλεισε τον δρόμο, τον στρίμωξε και κατέβηκε από το αμάξι κραδαίνοντας ένα περίστροφο, το οποίο κατείχε παράνομα. Του είχε αφαιρεθεί η άδεια οπλοκατοχής και μια καραμπίνα που κατείχε νόμιμα, ύστερα από μήνυση που είχε υποβληθεί από το θύμα κατά το παρελθόν.

Συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο του 2024 είχε γίνει καταγγελία σε βάρος του 54χρονου για πρόκληση σωματικών βλαβών και οπλοχρησία. Για την περίπτωση αυτή είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και είχαν γίνει ασφαλιστικά μέτρα για να μην πλησιάζει τον Νικήστρατο, αλλά και την αδερφή του στα 100 μέτρα.

Τελικά, όχι μόνο τον πλησίασε, αλλά αφού άδειασε το πιστόλι στο παιδί, ρίχνοντάς του έξι σφαίρες, όταν αυτό κείτονταν νεκρό και ξεψυχούσε, άρχισε να τον κλωτσά στο σχεδόν άψυχο σώμα του.

«Η ζωή μου σταμάτησε στις 20 Οκτώβρη του 2023 Έκανα αυτό που έπρεπε»

Κατά την προανακριτική του απολογία, ο 54χρονος, που μετέβη μόνος του στο ΑΤ Μαλεβιζίου, παραδίδοντας και το πιστόλι της ειδεχθούς δολοφονίας του 21χρονου, ισχυρίστηκε ότι κατέρρευσε από τον θάνατο του παιδιού του και μετά. Σύμφωνα με το cretalive.gr φέρεται να επικαλέστηκε κι εντάσεις με το θύμα, κάνοντας λόγο για ειρωνικές συμπεριφορές και προκλήσεις που –κατά τον ίδιο– όξυναν περαιτέρω την ήδη εύθραυστη ψυχολογική του κατάσταση.

Καθοριστικό ρόλο στα γεγονότα αποδίδει στη συγκεκριμένη ημέρα, κατά την οποία, επιστρέφοντας από μνημόσυνο, φέρεται να βρισκόταν σε έντονη συναισθηματική φόρτιση. Η συνάντηση με τον 21χρονο, όπως περιγράφει, λειτούργησε ως πυροδότης. «Δεν ήμουν ο εαυτός μου», είπε, υποστηρίζοντας ότι εκείνη τη στιγμή έχασε τον έλεγχο, υπό το βάρος έντονων συναισθημάτων.

Οι Αρχές, συνέλαβαν και τη σύζυγό του, η οποία ούσα στο αυτοκίνητο με τον σύζυγό της, κατηγορείται ότι παρείχε ψυχική συνδρομή στην τέλεση της ανθρωποκτονίας.

Εισαγγελέας κι ανακρίτρια θα λάβουν τις απολογίες του κατηγορούμενου και της συζύγου του, στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, για να αποφευχθούν οι μετακινήσεις τους, υπό τον φόβο αντιποίνων.

Δικηγόρος οικογένειας Παρασύρη: «Είμαι βέβαιος ότι σήμερα θα δάκρυζε κι ο Γιώργος...»

Ο επί χρόνια δικηγόρος της οικογένειας Παρασύρη, Γ. Κοκοσάλης, λίγο μετά την προανακριτική απολογία του ζεύγους και πριν οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση μιλώντας στο Cretalive: «Είναι πολύ δύσκολες ώρες για όλους. Είναι μαύρες ημέρες κι έχοντας επίγνωση του ρόλου μας θα πρέπει όλοι να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι λέμε. Ο Κώστας δεν κατάφερε να ξεπεράσει ποτέ τον θάνατο του παιδιού του.

Μαζί με τον 17χρονο Γιώργο "έθαψε" και τον εαυτό του. Ένα ανθρώπινο ναυάγιο. Η πράξη του, ωστόσο, είναι καταδικαστέα και, προς Θεού, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βρει μιμητές. Στεκόμαστε με πόνο ψυχής στην οικογένεια του Νικήστρατου που έχασε τη ζωή του άδικα, πρόωρα και βίαια, βυθίζοντας την στην οδύνη και την συντριβή. Είμαι βέβαιος ότι σήμερα θα δάκρυζε και ο 17χρονος Γιώργος...

Το μυαλό του ανθρώπου, όμως, παίζει πολλές φορές άσχημο κι επικίνδυνο παιχνίδι… Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Νικήτα. Οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε την ανθρώπινη ζωή και τη Δικαιοσύνη, παρά τις παθογένειες του συστήματος»

Δικηγόρος οικογένειας θύματος: «Παραβίαζε συνεχώς τα περιοριστικά μέτρα»

Η Αλεξάνδρα Σπανάκη δικηγόρος της οικογένειας του 21χρονου, ανέφερε πώς ο άτυχος νεαρός είχε κάνει μήνυση στον δράστη, ενώ αποκάλυψε περιστατικό καταδίωξης του θύματος παρά τα περιοριστικά μέτρα που είχαν επιβληθεί.

«Το ίδιο το παιδί έκανε μήνυση πρόσφατα... τον Μάρτιο του 2026, τον κυνήγησε μέσα στα στενά», περιγράφει η συνήγορος της οικογένειας του θύματος, αναδεικνύοντας ένα κρίσιμο σοβαρό συμβάν που είχε προηγηθεί της δολοφονίας στην Αμμουδάρα.

Σύμφωνα με την κυρία Σπανάκη, το περιστατικό σημειώθηκε μόλις λίγους μήνες πριν, τον Φεβρουάριο του 2026, όταν ο Νικήτας βρέθηκε αντιμέτωπος με τον άνθρωπο που όπως αποδείχθηκε θα του στερούσε αργότερα τη ζωή. «Το κυνήγησε μέσα στα στενά, ενώ το ίδιο βρισκόταν στη δουλειά του και εκείνο φώναζε βοήθεια», αναφέρει χαρακτηριστικά. Η καταδίωξη σταμάτησε μόνο όταν ο νεαρός κατάφερε να βρει καταφύγιο: «Έτρεξε σε ένα διέξοδο και άνοιξε μια γυναίκα την πόρτα και το παιδί πήγε στο σπίτι και γλίτωσε τότε».

Ύστερα από αυτό το περιστατικό, ο 20χρονος προχώρησε σε επίσημη καταγγελία. «Το παιδί το κατήγγειλε… δεν μπορώ να γνωρίζω αν διαβιβάστηκε αυτή η δικογραφία», είπε αφήνοντας αιχμές για το αν δόθηκε η δέουσα προσοχή από τις Αρχές.

Η ίδια μάλιστα αποκάλυψε ότι ήδη από το 2024 είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι στον δράστη. «Ένα χρόνο πριν επιβλήθηκαν όροι... οι οποίοι παραβιάστηκαν επανειλημμένως. Συνέχισε να απειλεί... θεωρώ ότι καθημερινά παραβιαζόταν οι όροι αυτοί». Κλείνοντας η κυρία Σπανάκη έκανε λόγο για μια καθημερινή κατάσταση που βίωνε ο 21χρονος μέχρι που φτάσαμε τελικά στο ειδεχθές έγκλημα.

Η πρώτη απόπειρα το 2024

Τον Δεκέμβριο του 2024 ο Κώστας Παρασύρης είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά του 21χρονου Νικήστρατου.

Μεταξύ άλλων του είχε επιβληθεί ο όρος να μην προσεγγίζει με οποιονδήποτε τρόπο τον 19χρονο τότε νεαρό, τον οποίο σκότωσε στη μέση του δρόμου σχεδόν 1,5 χρόνο μετά. «Αφήστε με στο πένθος μου και στον πόνο μου» είχε υποστηρίξει τότε, αρνούμενος την κατηγορία. «Βγήκα από το σπίτι μόνο για να θυμιάσω το μνήμα του γιου μου» είχε ισχυριστεί τότε.

Το σημερινό θύμα τότε, που ήταν 19 ετών, φέρεται να υποστήριξε προανακριτικά ότι όλα ξεκίνησαν όταν επιστρέφοντας στο σπίτι του στο Γάζι, έπειτα από νυχτερινή διασκέδαση, κι ενώ ανέβαινε τη σκάλα της οικίας του δέχτηκε ένα χτύπημα στα πόδια, από πίσω, με ξύλο.

Όπως είπε δεν κατάφερε να διακρίνει ποιος ήταν. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή καθώς άκουσε φωνές, μιας και είχαν βγει στο δρόμο ο πατέρας και η αδελφή του θύματος. Ο νεαρός τον κυνήγησε. Βρήκε ένα κοντάρι και τον καταδίωξε. Όπως υποστήριξε, τον έφτασε και τον χτύπησε κι εκείνος με τη σειρά του στα πλευρά και τα πόδια, με αποτέλεσμα να τον ρίξει κάτω και να βρεθεί από πάνω του.

Τότε, όπως αναφέρει το cretalive.gr έφτασε κοντά τους και η αδερφή του, η οποία τον τράβηξε και τον απομάκρυνε από τον δράστη, που βρήκε ευκαιρία να σηκωθεί και να αρχίσει και πάλι να τρέχει. Ο 19χρονος στη συνέχεια της κατάθεσής του ανέφερε ότι ο δράστης άρχισε να τρέχει και πάλι, ο ίδιος συνέχισε να τον κυνηγά και τότε - όπως καταγγέλλει – εκείνος έβγαλε ένα πιστόλι που ήταν κρυμμένο κάτω από τα ρούχα του, στην περιοχή της κοιλιάς, και πυροβόλησε εναντίον των δυο αδερφών, μια φορά σε ευθεία βολή!

O νεαρός υποστηρίζει ότι τρόμαξε, τράβηξε κάτω την αδερφή του κι έπεσε πάνω της για να την προστατεύσει κι ο δράστης έφυγε. Ο 19χρονος στην προανακριτική του κατάθεση υποστήριξε ότι δεν είδε ποιος ήταν ο δράστης και δεν μπορούσε να φανταστεί ποιος θα ήθελε να τους κάνει κακό. Ωστόσο, η αδερφή του 19χρονου κατονόμαζε ως δράστη της επίθεσης τον 54χρονο σήμερα δολοφόνο του αδερφού της.

Όταν ο πατέρας έλεγε ότι «φταίει 100% το οδόστρωμα για το τροχαίο»

Όταν ο 17χρονος Γιώργος έδινε τη μάχη του στη ΜΕΘ του νοσοκομείου του Ηρακλείου, ο πατέρας του και σημερινός δολοφόνος, έλεγε ότι «για το τροχαίο ευθύνεται 100% η κακή κατάσταση της ασφάλτου».

Περιέγραψε δε, ότι στο επίμαχο σημείο το οδόστρωμα κάνει ένα βαθούλωμα, κάτι σαν καθίζηση με αποτέλεσμα τα διερχόμενα οχήματα να αποσταθεροποιούνται.

Στο ίδιο σημείο το 2016 σκοτώθηκε κι ο εξάδελφός του

Ανατριχιαστικό είναι το γεγονός ότι στο ίδιο τμήμα της παραλιακής του Ηρακλείου, 7,5 χρόνια πριν το δυστύχημα του Γιώργου Παρασύρη, είχε χάσει τη ζωή του και ο γιος του πρώτου του εξάδελφου, ο 22χρονος Χάρης Βαρότσης. Κι ο ίδιος ήταν συνοδηγός και είχε δώσει κι αυτός μάχη στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου, όμως «έσβησε» λίγες μέρες αργότερα.

«Εμένα το παιδί μου ό,τι ήταν να το πάθει, το έπαθε. Κάνω έκκληση για να μην πάθουν κακό άλλοι άνθρωποι, άλλα παιδιά. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να αποκαταστήσουν το πρόβλημα; Αν δεν έχουν εκείνοι λεφτά για να το φτιάξουν, να το πούνε σε μένα και εγώ θα πληρώσω το τίμημα για δύο μπετονιέρες. Πόσο τελικά κοστίζει η ανθρώπινη ζωή;» έλεγε ο μετέπειτα δολοφόνος.

