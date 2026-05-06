Κρήτη: Το χρονικό της δολοφονίας - «Ήρθαμε Τετ-α-τετ πριν πυροβολήσει», λέει η αδελφή του 21χρονου

Snapshot Η δολοφονία του 21χρονου στο Ηράκλειο συνδέεται με ένταση και απειλές που ξεκίνησαν από το τροχαίο δυστύχημα του 2023.

Ο 54χρονος, κατηγορούμενος για την απόπειρα δολοφονίας το 2024, είχε επιβληθεί περιοριστικούς όρους αλλά παρέμενε ελεύθερος εν αναμονή δίκης.

Κατά την απόπειρα δολοφονίας, ο 54χρονος φέρεται να πυροβόλησε κατά του νεαρού και της αδελφής του, παρά τις καταγγελίες και τις μηνύσεις που είχαν προηγηθεί.

Η οικογένεια του θύματος υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε επαρκής προστασία και επισημαίνει λάθη στη διαχείριση της υπόθεσης.

Η υπόθεση της δολοφονίας του 21χρονου στο Ηράκλειο Κρήτης αποκαλύπτει μια υπόθεση έντασης, απειλών και βίαιων περιστατικών που φαίνεται να ξεκίνησαν από το τροχαίο δυστύχημα του 2023.

Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσίασε το Mega, οι γονείς του νεαρού που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα δεν έκρυψαν ποτέ την οργή τους απέναντι στον οδηγό που θεωρούσαν υπεύθυνο. Ακόμη και στα μνημόσυνα στο σημείο της τραγωδίας, εξέφραζαν ανοιχτά το μίσος τους για τον νεαρό οδηγό, ο οποίος είχε χάσει τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε κολόνα και να σκοτωθεί ο γιος τους.

Έναν χρόνο αργότερα, τα Χριστούγεννα του 2024, σημειώθηκε απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του τότε 19χρονου Νικήτα Γεμιστού. Για την υπόθεση αυτή κατηγορήθηκε ο 54χρονος, ο οποίος αργότερα φέρεται να είναι και ο δράστης της δολοφονίας.

Σε βάρος του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική παρουσία σε αστυνομικό τμήμα δύο φορές τον μήνα και απαγόρευση προσέγγισης του νεαρού. Παρά τα μέτρα, είχε αφεθεί ελεύθερος, με τη δίκη να εκκρεμεί.

Ο ίδιος ο Νικήτας είχε περιγράψει τότε με λεπτομέρειες την επίθεση που δέχθηκε έξω από το σπίτι του στο Γάζι:

«Όλα ξεκίνησαν όταν επέστρεφα στο σπίτι μου στο Γάζι, έπειτα από νυχτερινή διασκέδαση. Ενώ ανέβαινα την σκάλα του σπιτιού μου δέχτηκα ένα χτύπημα στα πόδια, από πίσω, με ξύλο. Δεν μπόρεσα να δω ποιος ήταν αυτός που με χτύπησε. Έγινε μεγάλη φασαρία και στο σημείο ήρθε ο πατέρας και η αδερφή μου κι άρχισαν να φωνάζουν. Ο δράστης έφυγε μόλις τους άκουσε».

Ο νεαρός, όπως κατέθεσε, προσπάθησε να αντιδράσει και να αμυνθεί:

«Βρήκα ένα κοντάρι και άρχισα να τον κυνηγάω. Τον πρόλαβα και τον χτύπησα και εγώ στα πλευρά και στα πόδια. Τον έριξα κάτω και μπήκα από πάνω του. Τότε, έφτασε κοντά μου και η αδερφή μου, η οποία με τράβηξε και με απομάκρυνε από τον δράστη, που βρήκε ευκαιρία να σηκωθεί και να αρχίσει και πάλι να τρέχει».

Η κατάσταση κλιμακώθηκε επικίνδυνα όταν, σύμφωνα με την περιγραφή του, ο δράστης έβγαλε όπλο:

«Συνέχισα να τον κυνηγάω, αλλά εκείνος έβγαλε ένα πιστόλι που ήταν κρυμμένο κάτω από τα ρούχα του, στην περιοχή της κοιλιάς, και πυροβόλησε εναντίον μας μία φορά σε ευθεία βολή. Τρόμαξα. Τράβηξα κάτω την αδερφή μου και έπεσα από πάνω της για να την προστατεύσω».

Από την πλευρά του, ο 54χρονος είχε αρνηθεί κάθε εμπλοκή στο περιστατικό, δηλώνοντας: «Αφήστε με στο πένθος μου και στον πόνο μου. Αρνούμαι κάθε εμπλοκή στο επεισόδιο. Δεν είχα βγει καν από το σπίτι μου το επίμαχο βράδυ. Είχα πάει μόνο στο νεκροταφείο για να θυμιατίσω τον τάφο του παιδιού μου».

Συνεχείς εντάσεις και καταγγελίες

Μετά την απόπειρα, ακολούθησε μια περίοδος συνεχών εντάσεων. Κατατέθηκαν μηνύσεις και έγιναν νέες καταγγελίες για επιθέσεις, χωρίς όμως να δοθεί οριστική λύση στην αντιπαράθεση.

Συγγενείς του 21χρονου υποστηρίζουν ότι ο νεαρός δεν προστατεύτηκε επαρκώς, παρά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά. Η οικογένεια κάνει λόγο για σοβαρά λάθη στη διαχείριση της υπόθεσης.

Η αδερφή του θύματος περιγράφει στο Mega τη δική της εμπειρία από την επίθεση του 2024:

«Μου είχε κάνει μήνυση για ψευδή κατηγορία. Όταν έκανε την επίθεση να τον σκοτώσει κάτω από το σπίτι μας, μου έκανε μήνυση ότι τον κατήγγειλα, λέει, και δεν ήταν αυτός. Προφανώς και τον είδα. Τετ-α-τετ ήρθαμε πριν βγάλει το όπλο να πυροβολήσει. Μπροστά ήμουν και έπεσε ο αδερφός μου πάνω μου. Όταν είχε ρίξει τον αδερφό μου κάτω, όταν έκανε την επίθεση στο σπίτι μας, όταν βγήκα έξω, γιατί εγώ βγήκα και κυνήγησα τον αδερφό μου και τον σταμάτησα, που τον είχε κάτω και τον έδερνε και έτρεξε αυτός να φύγει, εγώ αυτόν πήρα κυνήγι. Απλά σταμάτησε απέναντί μου και με κοιτούσε και τον κοιτούσα και μετά έβγαλε το όπλο και έπεσε ο αδερφός μου πάνω μου. Το όπλο το έβγαλε από το τσαντάκι που φορούσε στη μέση του. Το ξύλο το βρήκε στο χωράφι μας. Δεν ξέρουμε αν ήταν ξύλο, μας είπαν ότι ήταν σίδερο. Δεν μας τα λέγαν όλα οι γονείς μας, γιατί εγώ δεν μένω εκεί. Δεν μένω εκεί, δεν ξέρω από πότε απειλούσε. Δεν μας τα λέγαν οι γονείς μας».

Ένα προαναγγελθέν τέλος

Όπως αναφέρουν συγγενείς και φίλοι, η ένταση μεταξύ των δύο πλευρών δεν έπαψε ποτέ. Οι περίοδοι ηρεμίας ήταν σύντομες, ενώ οι απειλές επαναλαμβάνονταν.

Μαρτυρίες κάνουν λόγο ακόμη και για παρακολούθηση των κινήσεων του 21χρονου από τον άνθρωπο που τον είχε στοχοποιήσει.

Η οικογένεια του θύματος είχε προτείνει να μετακομίσει στην Αθήνα για λόγους ασφάλειας, ωστόσο εκείνος αρνήθηκε να εγκαταλείψει το Ηράκλειο.

Το τραγικό τέλος ήρθε να επιβεβαιώσει τους χειρότερους φόβους. Από το δυστύχημα του 2023 μέχρι τη δολοφονία, η υπόθεση εξελίχθηκε σε μια ανοιχτή πληγή που δεν έκλεισε ποτέ.

Λίγες ώρες μετά τον θάνατό του, η αδερφή του τον αποχαιρέτησε με λόγια που συγκλονίζουν: «Σου διάλεξα το πιο όμορφο άσπρο κουστούμι άντρα μου, θα σε ντύσουμε γαμπρό. Φορέστε όλοι τα καλά σας αν θέλετε λευκά, φέρτε ένα όμορφο λουλούδι, φέρτε μαντολίνα… Αλλά ούτε μία σφαίρα».

Η δολοφονία του 21χρονου Νικήτα επαναφέρει στο προσκήνιο όλα όσα προηγήθηκαν, χωρίς πλέον να υπάρχει τρόπος ανατροπής της τραγικής κατάληξης.

