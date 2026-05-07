Δολοφονία στο Ηράκλειο: Τον εκτέλεσε ανήμερα των γενεθλίων του - Σήμερα η κηδεία του Νικήστρατου

Σοκ και βαθιά θλίψη εξακολουθεί να προκαλεί στην Κρήτη η δολοφονία του Νικήστρατου στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, με νέες λεπτομέρειες να κάνουν ακόμη πιο βαριά την ατμόσφαιρα γύρω από την υπόθεση. Ο νεαρός έχασε τη ζωή του ανήμερα των γενεθλίων του, σε μία ημέρα που θα έπρεπε να γιορτάζει μαζί με τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Η τραγική ειρωνεία έχει συγκλονίσει συγγενείς, φίλους και κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι αδυνατούν να πιστέψουν τον άδικο χαμό του. Στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε η αιματηρή επίθεση, στην Αμμουδάρα, άνθρωποι αφήνουν συνεχώς λουλούδια, εικόνες και ένα αναμμένο καντηλάκι στη μνήμη του άτυχου νεαρού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος είχε ρεπό από τη δουλειά του σε σούπερ μάρκετ και λίγο πριν από τη δολοφονία είχε επισκεφθεί συγγενικό του πρόσωπο για να κουρευτεί. Κατά την επιστροφή του σημειώθηκε η φονική επίθεση που έμελλε να του στερήσει τη ζωή.

Με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, το περιστατικό σημειώθηκε στις 5 Μαΐου 2026, περίπου στις 18:42, όταν ο 54χρονος κατηγορούμενος, έχοντας δίπλα του τη σύζυγό του, φέρεται να οδηγούσε το όχημα της οικογένειας στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο. Σύμφωνα με τις Αρχές, προκάλεσε εσκεμμένα σύγκρουση με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Νικήστρατος, το οποίο ανήκε στη μητέρα του.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησαν σκηνές πανικού, με τον νεαρό να πέφτει νεκρός από πυροβολισμούς του 54χρονου, σε μία υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο.

Στο βίντεο από τη στιγμή της δολοφονίας, που δημοσιεύθηκε στο Neakriti.gr φαίνεται ο νεαρός να βγαίνει από το αυτοκίνητό του λίγα δευτερόλεπτα μετά τη σύγκρουση των δύο οχημάτων. Σχεδόν αμέσως ακολουθούν αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί, ενώ ακούγονται κραυγές πανικού και συνολικά έξι κρότοι, πριν ο 21χρονος πέσει αιμόφυρτος στο οδόστρωμα.

Το βίντεο επιβεβαιώνει τις μέχρι τώρα πληροφορίες γύρω από τη δολοφονία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 54χρονος φέρεται να εμβόλισε με το μαύρο αγροτικό όχημά του το κόκκινο αυτοκίνητο του Νικήτα και στη συνέχεια να κατέβηκε κρατώντας όπλο. Ο νεαρός βγήκε επίσης από το όχημα, ωστόσο αντί να αντιδράσει ή να ανταποδώσει, επιχείρησε να απομακρυνθεί από το σημείο.

Παρά το γεγονός ότι – σύμφωνα με πληροφορίες – ο 21χρονος έφερε όπλο, δεν το χρησιμοποίησε, επιχειρώντας να διαφύγει από τη μανία του δράστη. Ο 54χρονος άνοιξε πυρ εναντίον του επανειλημμένα, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα στη μέση του δρόμου.

Δίωξη για ανθρωποκτονία στον 54χρονο

Στον 54χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου Νικήστρατου Γεμιστού στην Αμμουδάρα ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Διώξεις ασκήθηκαν και στη σύζυγό του για συνέργεια, ενώ και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα.

Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον 20χρονο

Σε κλίμα βαρύτατου πένθους συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα τον Νικήστρατο, με την κηδεία του να τελείται στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, στο Χώνο Μυλοποτάμου, τόπο καταγωγής της οικογένειάς του.

Η σορός του νεαρού είχε μεταφερθεί από το απόγευμα της Τετάρτης στην Αμμουδάρα, με σκηνές σπαραγμού να εκτυλίσσονται έξω από το σπίτι της οικογένειας. Οι γονείς και τα αδέλφια του, συντετριμμένοι, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν την απώλεια του παιδιού τους.

