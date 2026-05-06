Κρήτη: Το τροχαίο που «όπλισε» το χέρι του 54χρονου, τα περιοριστικά μέτρα και οι απειλές

Ο Νικήτας έχει καταθέσει καταγγελίες για τις επιθέσεις που δέχτηκε, ενώ οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή για την αποτροπή νέων επεισοδίων

  • Στις 20 Οκτωβρίου 2023, ένα αυτοκίνητο με οδηγό τον 18χρονο Νικήτα και συνεπιβάτη τον 17χρονο Γιώργο συγκρούστηκε σφοδρά σε κολώνα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό και τελικά τον θάνατο του Γιώργου στις 8 Νοεμβρίου 2023.
  • Η σύγκρουση συνέβη σε σημείο όπου υπήρχε εκκλησάκι στη μνήμη του ξαδέλφου του Γιώργου, που είχε σκοτωθεί στο ίδιο σημείο σε παρόμοιο τροχαίο.
  • Ο πατέρας του Γιώργου, μετά το θάνατο του γιου του, επιχείρησε να εκδικηθεί τον Νικήτα και πραγματοποίησε τουλάχιστον δύο απόπειρες επίθεσης σε βάρος του μέσα σε τρία χρόνια.
  • Παρά τα περιοριστικά μέτρα που του είχαν επιβληθεί, ο πατέρας του Γιώργου συνέχισε τις απειλές και τις επιθέσεις, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ανησυχία των αρχών για πιθανή κλιμάκωση της βεντέτας στην Κρήτη.
Ξημερώματα 20ης Οκτωβρίου 2023 στη παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου ένα αυτοκίνητο με οδηγό τον 18χρονο τότε Νικήτα, και συνεπιβάτη τον 17χρονο Γιώργο, χάνει την πορεία του και προσκρούει με δύναμη σε κολώνα στη διαχωριστική νησίδα.

Η σύγκρουση είναι σφοδρή και ο Γιώργος εγκλωβίζεται μέσα στα συντρίμμια, μεταφερόμενος στο νοσοκομείο με πολύ βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το όχημα καταλήγει να προσκρούσει πάνω σε εκκλησάκι που είχε χτιστεί στη μνήμη του ξαδέλφου του Γιώργου, ο οποίος είχε σκοτωθεί στο ίδιο ακριβώς σημείο, επίσης ως συνοδηγός.

Ο 17χρονος νοσηλεύεται για 19 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών καταλήγει στις 8 Νοεμβρίου 2023, βυθίζοντας την οικογένειά του στο πένθος.

Οι γονείς του θεωρούν υπεύθυνο τον οδηγό για την απώλεια του παιδιού τους και, όπως αναφέρεται, δεν τον συγχωρούν ποτέ.

«Κι όλα αυτά για μια στιγμή μαγκιάς κάποιου. Ποιος θα μου γυρίσει τη στιγμή πίσω; Ποιος θα φέρει το Γιώργο στις αδελφές του που τον είχαν έναν; Ποιος θα μου φέρει πίσω τον μονάκριβό μου γιο;», είχε δηλώσει σύμφωνα με το Mega η μητέρα του.

Ο πατέρας του, σιωπηλός δίπλα της, φέρεται να κουβαλούσε αθόρυβα το πένθος αλλά και μια σταδιακά διαμορφωμένη πρόθεση εκδίκησης.

«Κανένας δεν πρέπει να εκδικάζει την οποιαδήποτε κατάσταση με τέτοιον τρόπο. Προφανώς και το παιδί… ήταν δύο παιδιά που πήγαν να διασκεδάσουν», είχε πει η αδελφή του 54χρονου.

Τελικά, ο πατέρας του Γιώργου, αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια του και να σκοτώσει τον Νικήτα.

Οι απόπειρες και οι απειλές

Τρία χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία, προσπαθούσε να υλοποιήσει το σχέδιό του, με τουλάχιστον δύο περιστατικά όπου είχε φτάσει πολύ κοντά στην επίθεση κατά του Νικήτα.

26 Δεκεμβρίου 2024. Ο Νικήτας επιστρέφει ξημερώματα στο σπίτι του μετά από διασκέδαση, όταν δέχεται επίθεση, η οποία τελικά αποτρέπεται με την παρέμβαση της οικογένειάς του.

«Ο δράστης έφυγε μόλις τους άκουσε. Βρήκα ένα κοντάρι κι άρχισα να τον κυνηγάω… εκείνος έβγαλε ένα πιστόλι… και πυροβόλησε μία φορά. Τρόμαξα. Τράβηξα κάτω την αδερφή μου και έπεσα από πάνω της για να την προστατεύσω», είχε καταθέσει τότε ο Νικήτας.

Ο 54χρονος από την πλευρά του αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, λέγοντας: «Αρνούμαι κάθε εμπλοκή στο επεισόδιο. Δεν είχα βγει καν από το σπίτι μου το επίμαχο βράδυ. Είχα πάει μόνο στο νεκροταφείο για να θυμιατίσω τον τάφο του παιδιού μου».

«Όταν έκανε την επίθεση… ήρθε τετ-α-τετ μαζί μας πριν βγάλει το όπλο. Τον είδαμε καθαρά», υποστηρίζει στο Mega η αδελφή του Νικήτα.

Η μήνυση δύο μήνες πριν τη δολοφονία

Σε βάρος του άνδρα είχαν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, τακτική παρουσία σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση προσέγγισης κάτω των 100 μέτρων. Παράλληλα, δύο μήνες πριν το φονικό, ο Νικήτας είχε καταθέσει νέα μήνυση, καταγγέλλοντας νέα επίθεση.

Πλέον, οι Αρχές στην Κρήτη βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς υπάρχει ανησυχία για πιθανή κλιμάκωση και αναζωπύρωση μιας νέας βεντέτας.

Δίωξη για ανθρωποκτονία στον 54χρονο

Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 54χρονο για τη δολοφονία του 21χρονου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκαν στον 54χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου Νικήστρατου Γεμιστού στην Αμμουδάρα. Διώξεις ασκήθηκαν και στη σύζυγό του για συνέργεια, ενώ και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα.

