Δολοφονία στο Ηράκλειο: Η στιγμή που 21χρονος καταρρέει μετά τους πυροβολισμούς - Βίντεο ντοκουμέντο

Snapshot Ένα βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή που ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης πυροβολεί και σκοτώνει τον 21χρονο Νικήστρατο Γεμιστό στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Ο 54χρονος φέρεται να εμβόλισε το αυτοκίνητο του νεαρού και στη συνέχεια να τον πυροβόλησε επανειλημμένα ενώ εκείνος επιχειρούσε να απομακρυνθεί.

Παρά το γεγονός ότι ο 21χρονος είχε όπλο, δεν το χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Ο 54χρονος αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για συνέργεια.

Και οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα.

Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια δολοφονία στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, όπου ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης πυροβόλησε και σκότωσε τον 21χρονο Νικήστρατο Γεμιστό, μπροστά σε διερχόμενους οδηγούς και περαστικούς, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Στο οπτικό υλικό, που δημοσιεύθηκε στο Neakriti.gr φαίνεται ο νεαρός να βγαίνει από το αυτοκίνητό του λίγα δευτερόλεπτα μετά τη σύγκρουση των δύο οχημάτων. Σχεδόν αμέσως ακολουθούν αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί, ενώ ακούγονται κραυγές πανικού και συνολικά έξι κρότοι, πριν ο 21χρονος πέσει αιμόφυρτος στο οδόστρωμα.

Το βίντεο επιβεβαιώνει τις μέχρι τώρα πληροφορίες γύρω από τη δολοφονία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 54χρονος φέρεται να εμβόλισε με το μαύρο αγροτικό όχημά του το κόκκινο αυτοκίνητο του Νικήτα και στη συνέχεια να κατέβηκε κρατώντας όπλο. Ο νεαρός βγήκε επίσης από το όχημα, ωστόσο αντί να αντιδράσει ή να ανταποδώσει, επιχείρησε να απομακρυνθεί από το σημείο.

Παρά το γεγονός ότι – σύμφωνα με πληροφορίες – ο 21χρονος έφερε όπλο, δεν το χρησιμοποίησε, επιχειρώντας να διαφύγει από τη μανία του δράστη. Ο 54χρονος άνοιξε πυρ εναντίον του επανειλημμένα, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα στη μέση του δρόμου.

Δίωξη για ανθρωποκτονία στον 54χρονο

Νωρίτερα, ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκαν στον 54χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου Νικήστρατου Γεμιστού στην Αμμουδάρα. Διώξεις ασκήθηκαν και στη σύζυγό του για συνέργεια, ενώ και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα.

