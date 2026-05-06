Δολοφονία στο Ηράκλειο: Η στιγμή που 21χρονος καταρρέει μετά τους πυροβολισμούς - Βίντεο ντοκουμέντο

Σοκαριστικά πλάνα στο φως της δημοσιότητας - Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του 54χρονου  

Παναγιώτης Βελισσάρης

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Η στιγμή που 21χρονος καταρρέει μετά τους πυροβολισμούς - Βίντεο ντοκουμέντο
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένα βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή που ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης πυροβολεί και σκοτώνει τον 21χρονο Νικήστρατο Γεμιστό στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.
  • Ο 54χρονος φέρεται να εμβόλισε το αυτοκίνητο του νεαρού και στη συνέχεια να τον πυροβόλησε επανειλημμένα ενώ εκείνος επιχειρούσε να απομακρυνθεί.
  • Παρά το γεγονός ότι ο 21χρονος είχε όπλο, δεν το χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια του περιστατικού.
  • Ο 54χρονος αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για συνέργεια.
  • Και οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα.
Snapshot powered by AI

Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια δολοφονία στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, όπου ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης πυροβόλησε και σκότωσε τον 21χρονο Νικήστρατο Γεμιστό, μπροστά σε διερχόμενους οδηγούς και περαστικούς, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Στο οπτικό υλικό, που δημοσιεύθηκε στο Neakriti.gr φαίνεται ο νεαρός να βγαίνει από το αυτοκίνητό του λίγα δευτερόλεπτα μετά τη σύγκρουση των δύο οχημάτων. Σχεδόν αμέσως ακολουθούν αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί, ενώ ακούγονται κραυγές πανικού και συνολικά έξι κρότοι, πριν ο 21χρονος πέσει αιμόφυρτος στο οδόστρωμα.

Το βίντεο επιβεβαιώνει τις μέχρι τώρα πληροφορίες γύρω από τη δολοφονία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 54χρονος φέρεται να εμβόλισε με το μαύρο αγροτικό όχημά του το κόκκινο αυτοκίνητο του Νικήτα και στη συνέχεια να κατέβηκε κρατώντας όπλο. Ο νεαρός βγήκε επίσης από το όχημα, ωστόσο αντί να αντιδράσει ή να ανταποδώσει, επιχείρησε να απομακρυνθεί από το σημείο.

Παρά το γεγονός ότι – σύμφωνα με πληροφορίες – ο 21χρονος έφερε όπλο, δεν το χρησιμοποίησε, επιχειρώντας να διαφύγει από τη μανία του δράστη. Ο 54χρονος άνοιξε πυρ εναντίον του επανειλημμένα, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα στη μέση του δρόμου.

Δίωξη για ανθρωποκτονία στον 54χρονο

Νωρίτερα, ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκαν στον 54χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου Νικήστρατου Γεμιστού στην Αμμουδάρα. Διώξεις ασκήθηκαν και στη σύζυγό του για συνέργεια, ενώ και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αθώος ο 43χρονος που είχε πυροβολήσει διαρρήκτη - Υπέρβαση άμυνας λόγω ταραχής

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός: 15χρονη έπεσε στη διώρυγα - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ο Παύλος Καλλιτσουνάκης αναλύει τα ηθικά κενά της σύγχρονης ιατρικής

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πολύ πιθανή η συμφωνία με το Ιράν - Πολύ καλές συνομιλίες το τελευταίο 24ωρο

22:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Οι προκλήσεις Γιαβορ και Μαρτίνεθ έφεραν αποβολές

22:48ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τουλάχιστον 5 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Ντυμένος γαμπρός στο φέρετρο ο 21χρονος - «Παιδί μου δεν σε γλύτωσα», φώναζε ο πατέρας

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Αγόρι σφηνωμένο 8 ώρες σε βράχο, με ένα φίδι να παραμονεύει

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία καλεί τις ξένες χώρες να απομακρύνουν τους διπλωμάτες από το Κίεβο

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζεται το θρίλερ με τον χανταϊό: Στο Άμστερνταμ μεταφέρθηκε αεροπορικώς ασθενής από το κρουαζιερόπλοιο - Αναγκαστική προσγείωση για άλλο με δύο ασθενείς

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία στο Ηράκλειο: Η στιγμή που 21χρονος καταρρέει μετά τους πυροβολισμούς

22:23ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Επαναλειτουργία εφαρμογής καταχώρησης ποσοτήτων για Συνδεδεμένα Καθεστώτα Άμεσων Ενισχύσεων

22:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβρόγλου: Το κόμμα Τσίπρα δεν ανακοινώνεται γιατί «δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι»

22:05ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό του μακροχρόνιου γάμου: Ζευγάρι που μετρά 27 χρόνια κοινής ζωής απαντά

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου για Ιράν: Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Από «ICE» σε «NICE» με σήμα τον αετό - Ναι στη μετονομασία από Τραμπ και το νέο λογότυπο

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία με 32χρονη μητέρα: Πέθανε από ανεύρυσμα πέντε μήνες μετά την γέννηση της κόρης της

21:29ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Οι αμερικανικές δυνάμεις «εξουδετέρωσαν» τάνκερ που επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Αρκούδες επιτέθηκαν σε δύο τουρίστριες στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:00ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: To Game 3 της σειράς στo καυτό «Telekom Center Athens»

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία στο Ηράκλειο: Η στιγμή που 21χρονος καταρρέει μετά τους πυροβολισμούς

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία με 32χρονη μητέρα: Πέθανε από ανεύρυσμα πέντε μήνες μετά την γέννηση της κόρης της

19:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για δύο κύματα θερμών αέριων μαζών - Πώς θα επηρεάσουν τη χώρα

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη με το σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγεβο: «Ήθελαν να σκοτώνουν όμορφες και εγκύους γυναίκες»

16:23ΚΟΣΜΟΣ

«Λέει ψέματα» ούρλιαξε για τον πατέρα της η 4χρονη κόρη της δολοφονημένης φιναλίστ Μις Ελβετία

14:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Τουρκία: Να προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα αν μας δαγκώσουν - Αδιάλλακτο με λέει μόνο η γυναίκα μου

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε σορός σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός: 15χρονη έπεσε στη διώρυγα - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

22:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Οι προκλήσεις Γιαβορ και Μαρτίνεθ έφεραν αποβολές

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Ντυμένος γαμπρός στο φέρετρο ο 21χρονος - «Παιδί μου δεν σε γλύτωσα», φώναζε ο πατέρας

19:14LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το πρώτο βίντεο του Akyla από την πρόβα - Τα 30'' που μας έδωσαν μία «γεύση» από τον Α' Ημιτελικό

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση ΠΟΥ για την παραλλαγή «Άνδεις»: Το πιο θανατηφόρο στέλεχος του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Αγόρι σφηνωμένο 8 ώρες σε βράχο, με ένα φίδι να παραμονεύει

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το τροχαίο που «όπλισε» το χέρι του 54χρονου, τα περιοριστικά μέτρα και οι απειλές

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πολύ πιθανή η συμφωνία με το Ιράν - Πολύ καλές συνομιλίες το τελευταίο 24ωρο

20:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Κρατάω το λόγο μου, ελπίζω όλοι να τον κρατήσουν»

14:16LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Οι θέσεις που «χηρεύουν» στην ενημέρωση, το «αντίο» της Κοσιώνη και ο χορός ονομάτων ξεκινά

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό μπλακ άουτ στην Αττική για δύο μέρες: Ποιοι δρόμοι κλείνουν

21:29ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Οι αμερικανικές δυνάμεις «εξουδετέρωσαν» τάνκερ που επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ