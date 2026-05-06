Δολοφονία στο Ηράκλειο: Ντυμένος γαμπρός στο φέρετρο ο 21χρονος - «Παιδί μου δεν σε γλύτωσα»

Το απόγευμα της Τετάρτης έφτασε στην Αμμουδάρα η σορός του 21χρονου Νικήτα που έπεσε την Τρίτη νεκρός από το όπλο του 54χρονου, ο οποίος θεωρούσε τον νεαρό ως υπαίτιο του τροχαίου με θύμα τον γιο του.

Ντυμένος γαμπρός στο φέρετρο ο 21χρονος, έφτασε στην Αμμουδάρα για το τελευταίο του ταξίδι… Οι γονείς και τα αδέρφια του είναι υποβασταζόμενοι, κλαίνε και θρηνούν για το παλικάρι τους που τόσο πρόωρα έφυγε από τη ζωή. «Παιδί μου και δε σε γλίτωσα» φώναζε ο πατέρας του

Όπως μεταδίδει το CRETA24, από χθες, συγγενείς και φίλοι, βρίσκονται εκεί για να συμπαρασταθούν στην οικογένεια που πενθεί και θρηνεί τον άδικο χαμό του 21χρονου. Οι φωνές και τα κλάματα δεν έχουν σταματήσει από χθες.

Η κηδεία του 21χρονου θα τελεστεί αύριο, Πέμπτη (7/5) στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στο Χώνο Μυλοποτάμου, τόπο καταγωγής της οικογένειας του Νικήτα. Εκεί, συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί θα αποχαιρετήσουν τον 21χρονο, σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

