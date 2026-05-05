Κρήτη: Το ηχητικό ντοκουμέντο από την εν ψυχρώ δολοφονία του 20χρονου - Τον εκτέλεσε με 4 σφαίρες

Στο ηχητικό καταγράφεται η στιγμή της εκτέλεσης, με τους καταιγιστικούς, απανωτούς πυροβολισμούς να ακούγονται με κάθε λεπτομέρεια

Μίλτος Τσεκούρας

Ενέδρα θανάτου έστησε 54χρονος στην περιοχή Αμουδάρα στο Ηράκλειο της Κρήτης. 54χρονος πατέρας έκλεισε τον δρόμο με το αυτοκίνητο του σε 20χρονο οδηγό, τον κυνήγησε και τον πυροβόλισε, θεωρώντας τον υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο, καθώς το 20χρονο θύμα οδηγούσε τότε το αυτοκίνητο. Μετά την πράξη του, παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, όπου και παρέδωσε το όπλο

  • Η εν ψυχρώ δολοφονία του 20χρονου στην Αμμουδάρα Ηρακλείου προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία της Κρήτης.
  • Ο 54χρονος δράστης φέρεται να θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για τον θάνατο του 17χρονου γιου του σε τροχαίο τον Νοέμβριο του 2023.
  • Ο δράστης είχε απειλήσει επανειλημμένα το θύμα, το οποίο είχε καταθέσει μήνυση εναντίον του.
  • Ο 54χρονος στήνοντας καρτέρι, πυροβόλησε πισώπλατα τον 20χρονο με τέσσερις σφαίρες, οι οποίες αποτυπώθηκαν σε ηχητικό ντοκουμέντο.
  • Μετά τη δολοφονία, ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία και παρέδωσε το όπλο του εγκλήματος.
Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Κρήτης η εν ψυχρώ εκτέλεση του 20χρονου στην περιοχή της Αμμουδάρας στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ο τρόμος και η αγριότητα της δολοφονικής επίθεσης αποτυπώνονται ανάγλυφα σε ένα ανατριχιαστικό ηχητικό ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τοπικά μέσα. Στο συγκεκριμένο αρχείο καταγράφεται η στιγμή της εκτέλεσης, με τους καταιγιστικούς, απανωτούς πυροβολισμούς να ακούγονται με κάθε λεπτομέρεια.

Το κίνητρο πίσω από το αιματηρό περιστατικό οδηγεί σε ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα του παρελθόντος. Ο 54χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης φέρεται να θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για την απώλεια του 17χρονου γιου του σε τροχαίο, το οποίο είχε σημειωθεί τον Νοέμβριο του 2023 στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο νεαρός οδηγός βρισκόταν διαρκώς στο στόχαστρο του δράστη, ο οποίος τον είχε απειλήσει επανειλημμένα στο παρελθόν, αναγκάζοντας το θύμα να καταθέσει μέχρι και μήνυση εναντίον του.

Το απόγευμα της δολοφονίας, ο 54χρονος φαίνεται πως είχε στήσει καρτέρι στον νεαρό. Αφού του έκλεισε τον δρόμο με το αυτοκίνητό του, ο 20χρονος επιχείρησε έντρομος να διαφύγει τρέχοντας.

Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, που αποτυπώθηκε και στο συγκλονιστικό ηχητικό υλικό, ο δράστης άνοιξε πυρ, χτυπώντας τον πισώπλατα με τέσσερις σφαίρες. Το θύμα διακομίστηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όμως λίγη ώρα αργότερα κατέληξε. Αμέσως μετά την πράξη του, ο 54χρονος παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, παραδίδοντας παράλληλα και το όπλο του εγκλήματος.

