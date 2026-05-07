Δολοφονία Ηράκλειο: Συγγενείς και φίλοι ντυμένοι στα λευκά αποχαιρετούν τον 21χρονο Νικήτα

Θλίψη, οδύνη και βαρύ πένθος έχει «σκεπάσει» την Αμμουδάρα Ηρακλείου όπου συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον 21χρονο Νικήτα Γεμιστό που έπεσε νεκρός μετά από 6 πυροβολισμούς που δέχθηκε από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη.

Η νεκρώσιμος ακολουθία για τον 21χρονο τελείται στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, όπου έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου για το ύστατο χαίρε.

Η σορός του 21χρονου έφτασε στην εκκλησία λίγο πριν από τις 11:30, αφού προηγουμένως είχε μεταφερθεί στο σπίτι των παππούδων του. Στο χωριό υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία, υπό τον φόβο νέων εντάσεων, καθώς η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συναισθηματική φόρτιση στην τοπική κοινωνία, ωστόσο, μέλη της οικογένειας αντέδρασαν στην παρουσία τους και ζήτησαν να αποχωρήσουν.

«Όχι μαύρα για τον άγγελό μας» - Η έκκληση της οικογένειας

Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια του Νικήτα έχει απευθύνει ιδιαίτερη έκκληση σε όσους παραστούν στην κηδεία να φορούν λευκά ρούχα. «Όχι μαύρα για τον άγγελό μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά, θέλοντας ο αποχαιρετισμός να έχει τον τόνο που οι ίδιοι επιθυμούν για τον 21χρονο.

Συγκίνηση προκάλεσε και η ανάρτηση που έκανε η μικρότερη αδελφή του Νικήτα. «Φορέστε όλοι τα καλά σας, αν θέλετε λευκά, φέρτε ένα όμορφο λουλούδι, φέρτε μαντολίνα… αλλά ούτε μια σφαίρα», έγραψε η αδελφή του 21χρονου, στέλνοντας σαφές μήνυμα αποφυγής οποιασδήποτε ενέργειας που θα μπορούσε να αμαυρώσει την ημέρα του αποχαιρετισμού.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο Νικήτας Γεμιστός έπεσε νεκρός από τα πυρά του 54χρονου Κώστα Παρασύρη, πατέρα του 17χρονου φίλου του, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του τον Νοέμβριο του 2023 στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, εβδομάδες μετά το τροχαίο στο οποίο είχε εμπλακεί με τον 21χρονο στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου.

Το φονικό σημειώθηκε επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στην Αμμουδάρα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο 54χρονος φέρεται να συγκρούστηκε με το κόκκινο αυτοκίνητο του θύματος. Ο 21χρονος, κατά τις ίδιες πληροφορίες, προσπάθησε να απομακρυνθεί τρέχοντας, όμως ο κατηγορούμενος φέρεται να έβγαλε όπλο και να τον πυροβόλησε.

Ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης οδηγήθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου ενώ την ερχόμενη Δευτέρα θα απολογηθεί για την πράξη του. Σημειώνεται ότι οι Αρχές συνέλαβαν και τη σύζυγό του η οποία φέρεται να βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο του κατηγορούμενου.

Σε βάρος του 54χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για από κοινού διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσιγγίων, παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή.

Η σύζυγός του κατηγορείται για συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, με τις δικαστικές Αρχές να εξετάζουν τον ρόλο της κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης.