«Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν»: Ξέσπασμα οργής κατά αστυνομικών από συγγενείς του Νικήτα

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής αποχαιρετούν στον Χώνο τον Νικήτα Γεμιστό, μετά τη δολοφονία του στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, λίγο πριν από την έναρξη της εξοδίου ακολουθίας, η θλίψη μετατράπηκε σε έντονη οργή, όταν μέλη της οικογένειας του 21χρονου αντέδρασαν στην παρουσία αστυνομικών στον χώρο. Με φωνές και έντονη συναισθηματική φόρτιση, ζήτησαν από την αστυνομία να αποχωρήσει, εκφράζοντας έτσι την αγανάκτησή τους για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζουν, αντιμετωπίστηκε η υπόθεση τα προηγούμενα χρόνια.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η οικογένεια ζητούσε επί τρία χρόνια τη συνδρομή των Αρχών, χωρίς, όπως καταγγέλλουν, να υπάρξει η ανταπόκριση που θεωρούσαν αναγκαία. «Ήρθαν τώρα που τον σκότωσαν», φέρονται να φώναζαν μέσα στο βαρύ κλίμα της τελετής, αποτυπώνοντας την οργή και την πίκρα τους.

Η ατμόσφαιρα στον χώρο της κηδείας παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς αυτήν την ώρα τελείται η εξόδιος ακολουθία.

