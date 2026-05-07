Δολοφονία Κρήτη - Δημογλίδου: «Η ΕΛ.ΑΣ. είχε παρέμβει πολλές φορές, αλλά δυστυχώς αφέθηκε ελεύθερος»

Η ΕΛΑΣ είχε παρέμβει αρκετές φορές σε βάρος του 54χρονου δράστη της δολοφονίας του 21χρονου

Μιχάλης Παπαδάκος

  • Η ΕΛΑΣ είχε παρέμβει πολλές φορές σε βάρος του 54χρονου δράστη πριν τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού.
  • Παρά τη σύλληψη και τους περιοριστικούς όρους που επιβλήθηκαν στον δράστη, αυτός αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.
  • Οι περιοριστικοί όροι που είχαν τεθεί παραβιάστηκαν επανειλημμένα και η αστυνομία ενημέρωσε αρμόδιες αρχές για τις παραβάσεις.
  • Ο δράστης κρατούνταν από την αστυνομία μετά από παραβίαση όρων, αλλά δεν προσήχθη ποτέ στον εισαγγελέα πριν αφεθεί ελεύθερος.
  • Στην κατ’ οίκον έρευνα δεν βρέθηκε το όπλο της δολοφονίας, ενώ η κυνηγετική καραμπίνα που είχε κατασχεθεί δεν είναι σαφές πότε χρησιμοποιήθηκε.
Στην υπόθεση της δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού στην Αμμουδάρα Ηρακλείου από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Από το περιβάλλον το θύματος, οικογένεια και δικηγόρους υπήρξαν αιχμές κατά των Αρχών για το γεγονός ότι ενώ υπήρξε ήδη απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του παιδιού, πριν την εκτέλεσή του, κι ο 54χρονος παραβίαζε συνεχώς τα ασφαλιστικά μέτρα, δεν προστατεύτηκε το θύμα.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι η ΕΛ.ΑΣ. σε σωρεία περιστατικών είχε συλλάβει τον δράστη, για τα οποία όμως, στη συνέχεια είχε αφεθεί ελεύθερος.

«Δυστυχώς αφέθηκε ελεύθερος»

Όπως ανέφερε η κυρία Δημογλίδου, «κάθε φορά που το θύμα, απευθύνθηκε στην αστυνομία, είχε άμεσα τη συνδρομή μας. Το 2024 όντως δέχτηκε μία επίθεση και μάλιστα ο δράστης με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τον προσέγγισε, ταυτοποιήθηκε πολύ γρήγορα και συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου. Δεν χάθηκε καθόλου χρόνος, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και του αφαιρέθηκε και ο νόμιμος οπλισμός για κυνηγετικό όπλο που κατείχε. Δυστυχώς στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι που είναι πολύ σημαντικό για εμάς, καθώς αποτελεί μια δικλείδα ασφαλείας μεταξύ της αστυνομίας και του θύματος, ώστε να μπορούμε άμεσα να ενημερωθούμε σε περίπτωση που ο δράστης πλησιάσει το θύμα.

Αυτοί οι όροι παραβιάστηκαν. Το θύμα απευθύνθηκε και πάλι στην αστυνομία και πάλι ο δράστης άμεσα συνελήφθη για να ακολουθηθεί αυτόφωρη διαδικασία και μάλιστα ενημερώθηκε και το αρμόδιο τμήμα της Εισαγγελίας που επιβάλει αυτούς τους περιοριστικούς όρους ότι αυτοί οι όροι παραβιάζονται από το δράστη.

Αφέθηκε όμως στη συνέχεια ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα, δεν προσήχθη ποτέ στον εισαγγελέα, παρόλο που κρατούνταν από την Ελληνική Αστυνομία, με αποτέλεσμα πλέον να φτάνουμε σε αυτό το περιστατικό όπου η αστυνομία ενημερώθηκε αφού είχε δολοφονηθεί ο άτυχος 20χρονος νεαρός».

«Αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα»

Συνεχίζοντας η κ. Δημογλίδου δήλωσε ότι: «Είχε συλληφθεί κανονικά την ημέρα του περιστατικού, της παραβίασης των περιοριστικών όρων από τον από την αστυνομία κρατήθηκε και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Παρόλα αυτά εμείς ενημερώσαμε και το αρμόδιο τμήμα εκτελέσεων ποινών, ώστε να λάβει γνώση το αρμόδιο τμήμα ότι οι περιοριστικοί όροι παραβιάζονται από το δράστη.

Ουσιαστικά σε αυτό το τροχαίο επιλήφθηκε επιτόπου η Τροχαία και σχημάτισε δικογραφία. Είχαμε όμως δύο πολύ σοβαρά τραυματίες, μετά από κάποιες μέρες κατέληξε ο τότε 17χρονος συνοδηγός του οχήματος και μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα εξήλθε από το νοσοκομείο και ο οδηγός. Άρα αρχικά σχηματίσθηκε δικογραφία για τροχαίο με σοβαρό τραυματισμό δύο ατόμων και στη συνέχεια απεστάλη δικογραφία από την πλευρά μας στον αρμόδιο εισαγγελέα.

«Δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν προχώρησε η δίκη»

Μιλούσαμε όμως πλέον για ένα θανατηφόρο τροχαίο, όπου ζητούνταν συγκεκριμένες ανακριτικές πράξεις από τον εισαγγελέα, χωρίς βέβαια να έχει προκύψει μέχρι στιγμής, από την δική μας προανάκριση τουλάχιστον, υπαιτιότητα του οδηγού, με κάποιο τρόπο, φυσικά, γι’ αυτό θα αποφασίσει εν τέλει η Δικαιοσύνη. Δεν μπορώ εγώ να σας απαντήσω γιατί αυτή η υπόθεση δεν έχει προχωρήσει σε κάποια δίκη. Προφανώς η αρμόδια εισαγγελική αρχή, η δικαστική αρχή, δεν έχει βρει στοιχεία ώστε να ασκήσει συγκεκριμένη δίωξη στον τότε οδηγό.

Έχει πραγματοποιηθεί η κατ’ οίκον έρευνα στο συγκεκριμένο δράστη και έχει βρεθεί η κυνηγετική καραμπίνα η οποία αφαιρέθηκε, δεν έχει αναφερθεί στην αστυνομία πού ακριβώς βρέθηκε ο συγκεκριμένος οπλισμός που χρησιμοποίησε, τον οποίο έφερε και δεν γνωρίζουμε αν όντως έφερε στην κατοχή του μόνο για αυτό το περιστατικό ή τον έφερε νωρίτερα.

Στην κατ’ οίκον έρευνα της αστυνομίας δεν βρέθηκε ο οπλισμός αυτός, το περίστροφο που χρησιμοποίησε για την δολοφονία. Οι ενέργειες των αστυνομικών κάθε φορά που το θύμα απευθυνόταν στην αστυνομία ήταν άμεσες, ώστε αυτός ο άνθρωπος να συλλαμβάνεται και να οδηγείται στη δικαιοσύνη».

