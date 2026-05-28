HΠΑ: Πρώην αξιωματούχος της CIA έκλεψε πάνω από 300 ράβδους χρυσού αξίας 40 εκατομμυρίων δολαρίων

Ένας πρώην αξιωματούχος της CIA κατηγορείται ότι έκλεψε 303 ράβδους χρυσού αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων δολαρίων από την υπηρεσία κατασκοπείας και τις αποθήκευσε στην κατοικία του στη Βιρτζίνια, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ. Οι εισαγγελείς λένε ότι ο Ντέιβιντ Ρας από τη Βιρτζίνια, ο οποίος περιγράφεται σε ποινική μήνυση ως πρώην ανώτερο στέλεχος με άκρως απόρρητη άδεια ασφαλείας, παραπλάνησε επίσης τους ανωτέρους του σχετικά με την εκπαίδευση και τη στρατιωτική του θητεία.

Ο Ρας συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα και κατηγορήθηκε για κλοπή δημόσιου χρήματος. Η δικηγόρος του, Τζέσικα Καρμάικλ, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ενώ πολλά στοιχεία για την υπόθεση παραμένουν άγνωστα, εγείρονται ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ελέγχων ιστορικού του Ρας από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, καθώς και για το πώς φέρεται να κατάφερε να πείσει τους ανωτέρους του να του εμπιστευτούν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε χρυσό και μεγάλα ποσά ξένου συναλλάγματος.

Ο Ρας είπε ότι τα κεφάλαια προορίζονταν για «έξοδα που σχετίζονται με την εργασία», σύμφωνα με ένορκη βεβαίωση που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια. Αμερικανός πρώην αξιωματούχος που γνωρίζει το θέμα, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για να περιγράψει μια έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, δήλωσε ότι ο Ρας εργαζόταν για τη Διεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας της CIA, η οποία αναπτύσσει εργαλεία υψηλής τεχνολογίας για τις αποστολές κατασκοπείας της υπηρεσίας.

Εκπρόσωποι της CIA και του FBI ανέφεραν σε κοινή δήλωση ότι, στις 19 Μαΐου, το FBI «συνέλαβε ένα άτομο μετά από παραπομπή από την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αφού μια εσωτερική έρευνα της CIA εντόπισε πιθανές παραβιάσεις του νόμου, ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, παρέπεμψε τις πληροφορίες στο FBI για έρευνα επιβολής του νόμου». «Το FBI συνεργάζεται στενά με τους εταίρους μας στη CIA και το Υπουργείο Δικαιοσύνης καθώς συνεχίζουμε να διερευνούμε πλήρως αυτό το θέμα», ανέφερε η δήλωση.

Η ένορκη κατάθεση ενός ειδικού πράκτορα του FBI ανέφερε ότι ο Ρας υπέβαλε πολλά αιτήματα για χρυσό και μετρητά μεταξύ Νοεμβρίου και Μαρτίου. Μια επακόλουθη έρευνα στο κυβερνητικό του γραφείο αποκάλυψε ότι μόνο ένα μέρος του ποσού ήταν αποθηκευμένο εκεί. Η CIA δεν μπόρεσε να εντοπίσει τις ράβδους χρυσού ή τα υπόλοιπα νομίσματα. Το FBI εκτέλεσε ένταλμα έρευνας στο σπίτι του Ρας στις 18 Μαΐου.

«Κατά τη διάρκεια της έρευνας, πράκτορες του FBI κατέσχεσαν περίπου 303 ράβδους χρυσού, καθεμία από τις οποίες ζυγίζει περίπου ένα κιλό. Με βάση την τρέχουσα τιμή του χρυσού, η εκτιμώμενη αξία του χρυσού υπερβαίνει τα 40 εκατομμύρια δολάρια», αναφέρει η ένορκη κατάθεση. Το FBI κατέσχεσε επίσης περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά. «Τελικά, πράκτορες του FBI κατέσχεσαν περίπου 35 πολυτελή ρολόγια, πολλά από τα οποία ήταν μάρκας Rolex», αναφέρει η ένορκη κατάθεση.

Ο Ρας παραιτήθηκε του δικαιώματός του σε προκαταρκτική ακρόαση. Κρατείται από την Υπηρεσία Στρατιωτικών Δικηγόρων των ΗΠΑ. Η ακρόαση για την κράτησή του έχει προγραμματιστεί για τις 5 Ιουνίου. Οι υπάλληλοι των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών υπόκεινται κανονικά σε αυστηρούς ελέγχους ιστορικού, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της προηγούμενης απασχόλησης, των ταξιδιών και των προσωπικών τους σχέσεων.

Ο Ρας φέρεται να παραπλάνησε επίσης τη CIA — στην οποία φαίνεται να εντάχθηκε γύρω στο 2009 — σχετικά με τα πτυχία του και τη στρατιωτική του ιδιότητα. Ο Ρας, σύμφωνα με το έγγραφο, ισχυρίστηκε ότι είχε πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Κλέμσον και μεταπτυχιακό από το Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Ρενσελάρ. Μια έρευνα του FBI δεν βρήκε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι ο Ρας φοίτησε ποτέ σε κάποιο από τα δύο ιδρύματα, ούτε κανένα στοιχείο που να υποστηρίζει τον ισχυρισμό του ότι ήταν πιλότος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Ενώ ο Ρας αποστρατεύτηκε τιμητικά από το Ναυτικό το 2015, συνέχισε να ισχυρίζεται ότι ήταν στο Εφεδρικό Σώμα του Ναυτικού, αναφέρει η ένορκη κατάθεση.

«Από την τιμητική απόλυσή του τον Φεβρουάριο του 2015, ο Ρας έχει ζητήσει 744 ώρες στρατιωτικής άδειας στο επίσημο φύλλο καταγραφής του χρόνου εργασίας του, που αντιπροσωπεύουν περίπου 77.000 δολάρια σε αποζημίωση», αναφέρει.

