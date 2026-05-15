Στην Κούβα ο διευθυντής της CIA με μήνυμα από τον Τραμπ

Snapshot Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ μετέφερε μήνυμα του προέδρου Τραμπ στην Κούβα, ζητώντας θεμελιώδεις αλλαγές για οικονομική και ασφάλεια συνεργασία.

Ο Ράτκλιφ συναντήθηκε με τον εγγονό του Ραούλ Κάστρο, τον υπουργό Εσωτερικών και τον επικεφαλής των κουβανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Οι ΗΠΑ τόνισαν ότι η Κούβα δεν πρέπει να αποτελεί ασφαλές καταφύγιο για εχθρούς, ενώ η Κούβα αρνήθηκε ότι απειλεί τις ΗΠΑ ή υποστηρίζει τρομοκρατία.

Η συνάντηση έγινε σε πλαίσιο περίπλοκων διμερών σχέσεων, με φόντο τις εντάσεις λόγω του ενεργειακού αποκλεισμού και της οικονομικής κρίσης στην Κούβα.

Οι ΗΠΑ προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια 100 εκατ. δολαρίων και υποστήριξη για δορυφορικό ίντερνετ, υπό τον όρο έγκρισης από το κουβανικό καθεστώς. Snapshot powered by AI

Μήνυμα του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ μετέφερε στη Κούβα ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ.

Ο Ράτκλιφ συναντήθηκε με τον εγγονό του Ραούλ Κάστρο, τον Ραούλ Γκιγιέρμο Ροντρίγκες Κάστρο, τον υπουργό Εσωτερικών της Κούβας, Λάζαρο Άλβαρες Κάσας και τον επικεφαλής των κουβανικών υπηρεσιών πληροφοριών, και συζήτησαν θέματα συνεργασίας στον τομέα των πληροφοριών, οικονομικής σταθερότητας και ασφάλειας. Ένας αξιωματούχος της CIA επιβεβαίωσε τις συναντήσεις αυτές στο Associated Press.

Ο διευθυντής της CIA βρισκόταν εκεί «για να μεταφέρει προσωπικά το μήνυμα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να εμπλακούν σοβαρά σε θέματα οικονομίας και ασφάλειας, αλλά μόνο αν η Κούβα προβεί σε θεμελιώδεις αλλαγές», ανέφερε ο αξιωματούχος της CIA.

Σε επίσημη δήλωση της κυβέρνησης της Κούβας επισημάνθηκε ότι η συνάντηση της Πέμπτης «πραγματοποιήθηκε... σε ένα πλαίσιο πολύπλοκων διμερών σχέσεων».

O Ραούλ Γκιγιέρμο Ροντρίγκες Κάστρο με τον παππού του AP

Οι ΗΠΑ τόνισαν ότι η Κούβα δεν μπορεί να συνεχίσει να αποτελεί «ασφαλές καταφύγιο για εχθρούς στο δυτικό ημισφαίριο». Η κουβανική αντιπροσωπεία επέμεινε ότι το νησί δεν αποτελεί απειλή για την ασφάλεια των ΗΠΑ. Οι Κουβανοί αξιωματούχοι διαφώνησαν επίσης με το γεγονός ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να περιλαμβάνουν την Κούβα στον κατάλογο με τα κράτη που υποστηρίζουν την τρομοκρατία.

Ο Ροντρίγκες Κάστρο είχε συναντηθεί μυστικά με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο μιας συνόδου κορυφής της Κοινότητας της Καραϊβικής στο Σεντ Κιτς τον περασμένο Φεβρουάριο. Αν και δεν έχει ποτέ αναλάβει κυβερνητικό αξίωμα, υπηρέτησε ως σωματοφύλακας του παππού του και αργότερα ως επικεφαλής της κουβανικής μυστικής υπηρεσίας.

Η συνάντηση της Πέμπτης έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου η κουβανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι είχε συναντηθεί πρόσφατα με αξιωματούχους των ΗΠΑ στο νησί, καθώς οι εντάσεις μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν λόγω του ενεργειακού αποκλεισμού του νησιού από τις ΗΠΑ. Το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Κούβας έχει καταρρεύσει και η παροχή ενέργειας στις ανατολικές επαρχίες της έχει διακοπεί.

Το εμπάργκο καυσίμων από τις ΗΠΑ προς την Κούβα έχει επιδεινώσει τα οικονομικά προβλήματα της χώρας, με μειωμένες ώρες εργασίας και αλλοίωση τροφίμων καθώς τα ψυγεία σταματούν να λειτουργούν.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα παράσχουν στην Κούβα ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων και υποστήριξη για δορυφορικό ίντερνετ «εφόσον το επιτρέψει το κουβανικό καθεστώς».

Διαβάστε επίσης