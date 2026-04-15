Το Πεντάγωνο σχεδιάζει πιθανές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Κούβα

Το Πεντάγωνο εντείνει τον στρατιωτικό του σχεδιασμό για μια πιθανή επιχείρηση στην Κούβα, σε περίπτωση που ο Αμερικανός πρόεδρος δώσει εντολή για επέμβαση στην περιοχή, σύμφωνα με το USA Today, το οποίο επικαλείται δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Η νέα αυτή εξέλιξη φαίνεται να αποτελεί κλιμάκωση των πρόσφατων εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κούβας, οι οποίες ξεκίνησαν τον Ιανουάριο, όταν η κυβέρνηση Τραμπ περιόρισε τις αποστολές πετρελαίου προς την Κούβα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκστρατείας για την επιβολή ριζικών πολιτικών αλλαγών στο νησί.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κούβα αναγνώρισαν ότι βρίσκονται στα αρχικά στάδια μιας προσπάθειας να βρουν μια διέξοδο από την κρίση, αλλά δεν είναι σαφές πόσο είναι διατεθειμένη η κάθε πλευρά να συμβιβαστεί. Τον Μάρτιο, η USA Today μετέδωσε ότι οι δύο χώρες βρίσκονταν σε συζητήσεις για την υπογραφή μιας πιθανής ιστορικής οικονομικής συμφωνίας που θα αποκαθιστούσε τις σχέσεις.

«Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω»

Ακόμη και καθώς η προσοχή της κυβέρνησης Τραμπ έχει στραφεί στον πόλεμο με το Ιράν, οι εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Αβάνας έχουν κλιμακωθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Τραμπ υπονόησε πρόσφατα ότι αναμένει σύντομα να έχει την «τιμή» να «καταλάβει την Κούβα, με κάποιο τρόπο», προσθέτοντας: «Είτε την απελευθερώσω, είτε την καταλάβω – νομίζω ότι μπορώ να κάνω ό,τι θέλω με αυτήν».

Όπως είχε δηλώσει ο Ντόναλντ Τραμπ στο USA Today, «ίσως περάσουμε στην Κούβα αφού τελειώσουμε με αυτό», αναφερόμενος στη συνεχιζόμενη σύγκρουση με το Ιράν.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Newsweek, ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ δεσμεύτηκε ότι η χώρα του θα αντισταθεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν στρατιωτική επίθεση.

«Θα πολεμήσουμε, θα υπερασπιστούμε τον εαυτό μας, και αν πέσουμε στη μάχη, το να πεθάνουμε για την πατρίδα είναι σαν να ζούμε», δήλωσε ο Ντίαζ-Κανέλ.

Η μυστική αμερικανική επιχείρηση που είχε ως αποτέλεσμα να συλληφθεί ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από το Καράκας στις 3 Ιανουαρίου πυροδότησε εικασίες ότι η Κούβα θα είναι η επόμενη. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, που πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί, σκοτώθηκαν 32 Κουβανοί στρατιωτικοί που τον φρουρούσαν.

Εδώ και δεκαετίες, Αμερικανοί αξιωματούχοι συζητούν κάποια μορφή στρατιωτικής επέμβασης στην Κούβα, από τότε που ο Φιντέλ Κάστρο και οι αντάρτικες δυνάμεις του εισέβαλαν στην Αβάνα το 1959 και αργότερα ορκίστηκαν πίστη στη Σοβιετική Ένωση και τον κομμουνισμό.

