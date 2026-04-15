Μόσχα: Δεσμεύεται για περαιτέρω προμήθεια πετρελαίου στην Κούβα

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει με την επιβολή δασμών τις χώρες θα στείλουν αργό πετρέλαιο στη Κούβα 

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κάνει χειρονομία σε συνέντευξη Τύπου με τον Λευκορώσο υπουργό Εξωτερικών Μαξίμ Ριζένκοφ μετά από κοινή συνεδρίαση των συμβουλίων των υπουργείων Εξωτερικών της Ρωσίας και της Λευκορωσίας στο μέγαρο της Ζιναΐντα Μορόζοβα στη Μόσχα, Ρωσία, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025. 

  • Η Ρωσία δεσμεύεται να συνεχίσει την προμήθεια πετρελαίου στην Κούβα παρά τις απειλές των ΗΠΑ.
  • Οι ΗΠΑ έχουν σταματήσει τις εξαγωγές πετρελαίου στη Κούβα από τη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.
  • Η πρόσφατη αποστολή ρωσικού πετρελαίου στην Κούβα ήταν η πρώτη φέτος και έγινε για ανθρωπιστικούς λόγους με άδεια από τις ΗΠΑ.
  • Η Κούβα παράγει λιγότερο από το ένα τρίτο του πετρελαίου που χρειάζεται και αντιμετωπίζει ελλείψεις μετά τη διακοπή των προμηθειών από Μεξικό και Βενεζουέλα.
  • Ο Σεργκέι Λαβρόφ εξέφρασε την ελπίδα να μην επιστρέψουν οι ΗΠΑ σε πολιτικές αποικιακών πολέμων.
Η Ρωσία θα συνεχίσει να βοηθάει την Κούβα με ζωτικής σημασίας προμήθειες πετρελαίου, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, δύο εβδομάδες μετά την αποστολή από τη Μόσχα ενός τάνκερ με περίπου 700.000 βαρέλια αργού στη χώρα της Καραϊβικής.

Η Ουάσινγκτον σταμάτησε τις εξαγωγές πετρελαίου στην Κούβα από τον βασικό σύμμαχο της Αβάνας, τη Βενεζουέλα, μετά τη σύλληψη από τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις του προέδρου της Νικολάς Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου, προκαλώντας οξείες ελλείψεις καυσίμων στη νήσο των σχεδόν 11 εκατομμυρίων κατοίκων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει να επιβάλει δασμούς στις χώρες που θα στείλουν αργό στην Κούβα επιδιώκοντας την άσκηση πιέσεων στην κυβέρνησή της. Οι ΗΠΑ αργότερα επέτρεψαν την παράδοση ρωσικού πετρελαίου στην Κούβα, την πρώτη φέτος από τη Μόσχα, για ανθρωπιστικούς λόγους.

Επίσης και το Μεξικό, άλλος μεγάλος προμηθευτής της Κούβας, σταμάτησε τις αποστολές.

Ο Λαβρόφ, ο οποίος επισκέπτεται την Κίνα, δήλωσε ότι η Ρωσία θα παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα, την επί μακρόν σύμμαχό της.

«Έχουμε αποστείλει το πρώτο τάνκερ με 100.000 τόνους (700.000 βαρέλια) πετρελαίου στην Κούβα. Βεβαίως αυτό θα φτάσει μάλλον για έναν με δυο μήνες –Δεν είμαι ειδικός», δήλωσε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στο τέλος της διήμερης επίσκεψής του στην Κίνα.

«Ωστόσο δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα συνεχίσουμε να παρέχουμε τέτοιου είδους βοήθεια, και ότι (η Κίνα) θα συνεχίσει βεβαίως να συμμετέχει σε αυτήν τη συνεργασία επίσης», πρόσθεσε ο Λαβρόφ, χωρίς να αναφερθεί στο θέμα μιας αμερικανικής άδειας ή όχι για μελλοντικές παραδόσεις.

Η Κούβα παράγει λιγότερο από το ένα τρίτο του πετρελαίου που χρειάζεται. Η κυβέρνηση Τραμπ, αν και έδωσε το πράσινο φως για την πρόσφατη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία, έχει ανακοινώσει ότι θα εξετάζει περαιτέρω μεταφορές πετρελαίου στην Κούβα «κατά περίπτωση».

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε επίσης ότι ελπίζει πως οι ΗΠΑ δεν θα επιστρέψουν στις εποχές των «αποικιακών πολέμων».

