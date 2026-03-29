Κούβα: Δύο ιστιοφόρα που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια φθάνουν στην Αβάνα

Ένα από τα δύο ιστιοφόρα που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια, σε πρωτοβουλία ακτιβιστών μιας διεθνούς οργάνωσης, και τα οποία απέπλευσαν από το Μεξικό, φτάνει στην Αβάνα της Κούβας το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026.

Δύο ιστιοφόρα που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα έφθασαν σήμερα στην Αβάνα έπειτα από ένα ταξίδι μιας εβδομάδας από το Μεξικό, κατά τη διάρκεια του οποίου χάθηκε η επικοινωνία με τα πληρώματα, γεγονός που οδήγησε σε μια επιχείρηση έρευνας.

Το "Friend Ship" και το "Tiger Moth", τα οποία είχαν εξαφανιστεί μεταξύ Πέμπτης και Σαββάτου με εννέα επιβαίνοντες, εθεάθησαν να πλέουν στ' ανοικτά της πρωτεύουσας με κατεύθυνση το λιμάνι, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τα πλοία αυτά μεταφέρουν τα τελευταία φορτία της νηοπομπής "Nuestra America" (Η Αμερική μας), μιας διεθνούς ανθρωπιστικής πρωτοβουλίας που έχει παραδώσει βοήθεια στην Κούβα, ενώ ο αμερικανικός αποκλεισμός στις εισαγωγές πετρελαίου επιδεινώνει την ενεργειακή και οικονομική κρίση στο νησί.

