Μεξικό: Η Σέινμπαουμ θα τηρήσει συμφωνία με την Κούβα για την αποστολή γιατρών

Γιατροί και ειδικοί έχουν σταλεί στη χώρα από το 2022 και κατά κανόνα εργάζονται σε απομακρυσμένες περιοχές

Μίλτος Τσεκούρας

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, κατά τη διάρκεια πρωινής συνέντευξης Τύπου στο Εθνικό Παλάτι στην Πόλη του Μεξικού, τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη ότι η κυβέρνησή της θα διατηρήσει σε ισχύ διμερή συμφωνία με την Κούβα για την απασχόληση κουβανών γιατρών στη χώρα της, καθώς κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής ακύρωσαν παρόμοιες διευθετήσεις υπό πίεση των ΗΠΑ.

Πρόκειται για «πολύ καλή συμφωνία», η οποία «μας έχει βοηθήσει πολύ», είναι «πολύ επωφελής για το Μεξικό», εξήγησε η κ. Σέινμπαουμ στην πρωινή συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί.

Το Μεξικό είναι πλέον ανάμεσα στους κυριότερους προορισμούς για το ιατρικό προσωπικό της Κούβας. Γιατροί και ειδικοί έχουν σταλεί στη χώρα από το 2022 και κατά κανόνα εργάζονται σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου υπάρχει έλλειψη υγειονομικού προσωπικού.

Το πρόγραμμα αποστολής ιατρών στο εξωτερικό είναι η κυριότερη πηγή εσόδων από το εξωτερικό για την Αβάνα. Η κυβέρνηση της Κούβας κατηγόρησε χώρες που αποφάσισαν να τερματίσουν τέτοιες διμερείς συμφωνίας πως υπέκυψαν στις πιέσεις της Ουάσιγκτον. Οι ΗΠΑ επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα από το 1960.

Φέτος η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που έχει πολλαπλασιάσει τις απειλητικές δηλώσεις του για την Κούβα, απείλησε να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών σε οποιαδήποτε χώρα κάνει παραδόσεις πετρελαίου στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση, όπου η έλλειψη καυσίμων προκαλεί μεγάλα προβλήματα, ιδίως πολύωρες και καθημερινές διακοπές της ηλεκτροδότησης που παραλύουν βασικές υπηρεσίες.

Το Μεξικό, που ανέστειλε τις παραδόσεις πετρελαίου τις οποίες έκανε στην Κούβα, είναι ανάμεσα στις χώρες που έχουν ανακοινώσει αποστολές ανθρωπιστική βοήθεια στη χώρα.

Οι Μπαχάμες, η Ονδούρα, η Γουατεμάλα, η Τζαμάικα και η Γουιάνα έχουν ανακοινώσει ότι ακυρώνουν ή έχουν πρόθεση να βάλουν τέλος σε συμφωνίες με την Κούβα για την αποστολή υγειονομικού προσωπικού. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ερίζει ότι το πρόγραμμα αυτό αποτελεί εκμετάλλευση των γιατρών, των ειδικών και των νοσηλευτών, ότι αποτελεί μορφή καταναγκαστικής εργασίας.

Ωστόσο χώρες όπου εργάζονται μέλη του υγειονομικού προσωπικού της Κούβας αντικρούουν τις κατηγορίες αυτές, με αξιωματούχους να επισημαίνουν ότι οι μισθοί που παρέχονται και οι εργασιακές συνθήκες συμμορφώνονται προς την νομοθεσία τους και με το διεθνές δίκαιο.

Αν και οι χώρες της περιοχής εναντιώνονταν για δεκαετίες στο αμερικανικό εμπάργκο στην Κούβα, το κύμα εκλογικών νικών παρατάξεων της δεξιάς σε κράτη της Λατινικής Αμερικής άλλαξε τις ισορροπίες.

Το 2025, η Αργεντινή και η Παραγουάη προστέθηκαν στις λιγοστές χώρες σε διεθνές επίπεδο οι οποίες εναντιώθηκαν σε ψήφισμα στον ΟΗΕ που καλεί να τερματιστεί το εμπάργκο των ΗΠΑ στην Κούβα.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Κόστα Ρίκα διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις της με την Κούβα, ενώ ο Ισημερινός απέλασε κουβανικό διπλωματικό προσωπικό.

Αφού ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είπε την περασμένη εβδομάδα ότι θα μπορέσει «να κάνει ό,τι θέλει» στην Κούβα, πολιτικές και στρατιωτικές πηγές στην Αβάνα σημείωσαν πως λαμβάνονται μέτρα για το ενδεχόμενο να εξαπολυθεί αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της χώρας, παρότι δεν θεωρούν την απειλή αυτή άμεση.

