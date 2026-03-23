Κούβα: Σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης μετά το δεύτερο μπλακ άουτ σε μία εβδομάδα

Ξεκίνησε η σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην Κούβα, έπειτα από το δεύτερο μπλακ άουτ εθνικής εμβέλειας μέσα σε μία εβδομάδα στο νησί της Καραϊβικής, το οποίο παραμένει υπό αμερικανικό εμπάργκο πετρελαίου.

Σύμφωνα με την κρατική ηλεκτρική εταιρεία, η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε το απόγευμα στα δύο τρίτα της Αβάνας, μετά το καθολικό μπλακ άουτ που είχε ανακοινωθεί μέσω της πλατφόρμας X από το υπουργείο Ενέργειας.

Πρόκειται για την έβδομη εκτεταμένη διακοπή ρεύματος μέσα σε διάστημα ενάμιση έτους σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων κατοίκων.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στηρίζεται σε ένα δίκτυο οκτώ παλαιών θερμικών σταθμών, αρκετοί από τους οποίους λειτουργούν για περισσότερα από 40 χρόνια, παρουσιάζοντας συχνές βλάβες και απαιτώντας τακτικές διακοπές για συντήρηση.

Η κυβέρνηση της Κούβας αποδίδει την κατάσταση στις αμερικανικές κυρώσεις, υποστηρίζοντας ότι εμποδίζουν την αναβάθμιση των υποδομών. Ωστόσο, οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι το πρόβλημα σχετίζεται και με τη χρόνια υποεπένδυση στον ενεργειακό τομέα.

Την ίδια ώρα, οι παραδόσεις πετρελαίου από τη Βενεζουέλα που αποτελεί βασικό προμηθευτή της χώρας, έχουν διακοπεί τους τελευταίους δύο μήνες, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι θα επιβάλει κυρώσεις σε όποια χώρα προμηθεύσει πετρέλαιο στην Αβάνα.

Η Ουάσινγκτον επικαλείται «εξαιρετική απειλή» για την ασφάλεια των ΗΠΑ, ενώ η Αβάνα κατηγορεί τον Ντόναλντ Τραμπ ότι επιχειρεί να οδηγήσει την κουβανική οικονομία σε ασφυξία. Το εμπάργκο των ΗΠΑ βρίσκεται σε ισχύ από το 1962 και τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί περαιτέρω.