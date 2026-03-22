Στο σκοτάδι η Κούβα – Δεύτερο γενικό μπλακ άουτ μέσα σε διάστημα λίγων ημερών

Αυτή είναι η έβδομη γενική διακοπή ηλεκτροδότησης μέσα σε σχεδόν ενάμιση χρόνο.

Γιάννης Φιλιππάκος

Γενικό μπλακ άουτ σημειώθηκε στην Κούβα σε διάστημα λίγων ημερών, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας της χώρας, καθώς το δίκτυο ηλεκτροδότησης πλήττεται από το πετρελαϊκό εμπάργκο που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ.

Η νησιωτική χώρα της Καραϊβικής των περίπου 10 εκατομμυρίων κατοίκων έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λίγο μετά τις 06:30 το απόγευμα του Σαββάτου (00:30 της Κυριακής στην Ελλάδα). Το υπουργείο Ενέργειας αναφέρει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαιτούμενες διαδικασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το συντομότερο δυνατόν.

Το προηγούμενο μπλακ άουτ, στις 16 Μαρτίου, είχε διαρκέσει περισσότερες από 24 ώρες. Αυτή είναι η έβδομη διακοπή ηλεκτροδότησης σε σχεδόν ενάμιση χρόνο.

Η κουβανική κυβέρνηση τονίζει ότι οι κυρώσεις των ΗΠΑ δεν της επιτρέπουν να αποκαταστήσει τις βλάβες στις πεπαλαιωμένες ενεργειακές υποδομές της.

Εδώ και πάνω από δυο μήνες, έχουν διακοπεί οι παραδόσεις πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, τον βασικό προμηθευτή της Κούβας, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ απειλεί με κυρώσεις όποια χώρα στείλει πετρέλαιο στην Αβάνα.

Για να δικαιολογήσει την πολιτική της, η Ουάσινγκτον επικαλείται την «απειλή» που εγείρει η Κούβα για την «εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ. Το νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής απέχει μόλις 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντας.

Από την πλευρά της, η Αβάνα κατηγορεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θέλει «να προκαλέσει ασφυξία» στην οικονομία της Κούβας, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με αμερικανικό εμπάργκο από το 1962 αλλά τα τελευταία χρόνια η Ουάσινγκτον έχει σκληρύνει τη στάση της και της έχει επιβάλει αυστηρότερες κυρώσεις.

04:50WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:26ΚΟΣΜΟΣ

Στο σκοτάδι η Κούβα – Δεύτερο γενικό μπλακ άουτ μέσα σε διάστημα λίγων ημερών

04:02ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απειλεί πως θα πλήξει ενεργειακές και υδάτινες υποδομές αν στοχοποιηθεί το δίκτυό του

03:48ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 4Κ/2026: Βγήκε η προκήρυξη για τις 1.654 μόνιμες προσλήψεις σε νοσοκομεία - Πότε οι ξεκινούν οι αιτήσεις

03:12ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Περισσότεροι από 60 νεκροί από πλήγμα σε κέντρο υγείας στο Νταρφούρ

02:46ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Έφτασε στην Αραβική Θάλασσα το βρετανικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο HMS Anson

02:22ΕΡΓΑΣΙΑ

53η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 35 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν: «Χτυπήματα σε μονάδες ενέργειας αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ σε 48 ώρες»

01:32ΚΟΣΜΟΣ

Αραγτσί: «Δεν αποδεχόμαστε την εκεχειρία – Θέλουμε πλήρη τερματισμό του πολέμου»

01:14ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Επικίνδυνη τροπή - Τελεσίγραφο 48 ωρών από Τραμπ σε Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ – Πάνω από 100 τραυματίες στο Ισραήλ από τα τελευταία χτυπήματα της Τεχεράνης – Εγκρίθηκαν πλήγματα του IDF «σε όλα τα μέτωπα»

01:06ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Έχουμε σβήσει το Ιράν από το χάρτη – Δεν θέλω συμφωνία»

00:44ΚΟΣΜΟΣ

IDF: Λειτούργησε η αεράμυνα αλλά δεν αναχαιτίστηκε ο πύραυλος στην Αράντ

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ μιλά για «αποκλιμάκωση» και στήνει πλαίσιο διαπραγματεύσεων με το Ιράν – Οι όροι που θέτει

00:12ΚΟΣΜΟΣ

Khorramshahr: Αυτός είναι ο ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος που έπληξε το Αράντ

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αυτοκίνητο με οδηγό ιερέα «καρφώθηκε» σε σπίτι

23:47WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Άμεσο χτύπημα του Ιράν στο Αράντ: Άγνωστoς αριθμός αγνοουμένων - Μεγάλες ζημιές σε 9 κτήρια

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Εντυπωσιακές εικόνες από τα Ανώγεια που «ντύθηκαν» στα λευκά

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Πυραυλικό χτύπημα στην Ντιμόνα ανατινάζει τα παράθυρα σπιτιού - Η αντίδραση της ιδιοκτήτριας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
23:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Ανοικτό ενδεχόμενο για Πάσχα με χειμερινές διαθέσεις στη Μεσόγειο

16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Δεν αποκλείεται να επιστρατεύσουμε τα κοντομάνικα μετά το ψήσιμο του οβελία

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Άμεσο χτύπημα του Ιράν στο Αράντ: Άγνωστoς αριθμός αγνοουμένων - Μεγάλες ζημιές σε 9 κτήρια

22:03WHAT THE FACT

«Ταξιδιώτης του χρόνου» - Ο μυστηριώδης άνδρας με το κινητό στην παραλία σε φωτογραφία του 1940

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

15:50LIFESTYLE

Σπάνια δημόσια εμφάνιση για τον «Ιησού από τη Ναζαρέτ» - Δείτε πώς είναι σήμερα ο Ρόμπερτ Πάουελ

14:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση της Χριστίνας Ρήγου για τη νέα εβδομάδα - Ο χειμώνας... επιμένει

01:14ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Επικίνδυνη τροπή - Τελεσίγραφο 48 ωρών από Τραμπ σε Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ – Πάνω από 100 τραυματίες στο Ισραήλ από τα τελευταία χτυπήματα της Τεχεράνης – Εγκρίθηκαν πλήγματα του IDF «σε όλα τα μέτωπα»

21:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μπιλ Γκέιτς: Τα τρία επαγγέλματα που θα «σωθούν» από την τεχνητή νοημοσύνη

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Ιρανή κατέγραψε βομβαρδισμό με το κινητό της - Άγνωστη η τύχη της

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Η αποβατική ενέργεια των Αμερικανών έχει ήδη ξεκινήσει λέει ο Γιάννης Παυλόπουλος, ναύαρχος ε.α

04:02ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απειλεί πως θα πλήξει ενεργειακές και υδάτινες υποδομές αν στοχοποιηθεί το δίκτυό του

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Το Ιράν εκτόξευσε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο που μπορεί να χτυπήσει και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

11:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Εξελίξεις με το διαμελισμένο πτώμα σε βαλίτσα - «Μάλλον είναι η κόρη μου η Φωτεινή»

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Πυραυλικό χτύπημα στην Ντιμόνα ανατινάζει τα παράθυρα σπιτιού - Η αντίδραση της ιδιοκτήτριας

01:06ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Έχουμε σβήσει το Ιράν από το χάρτη – Δεν θέλω συμφωνία»

03:48ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 4Κ/2026: Βγήκε η προκήρυξη για τις 1.654 μόνιμες προσλήψεις σε νοσοκομεία - Πότε οι ξεκινούν οι αιτήσεις

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Patriot: Πώς λειτουργεί το σύστημα αεράμυνας και πόσο κοστίζουν οι αναχαιτίσεις

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πλησιάζει η μέρα που θα πάμε τα ρολόγια μπροστά - Η ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ